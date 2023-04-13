Ось що кішки бачать, коли дивляться у дзеркало. Відповідь вас здивує

Що бачать коти в дзеркалі

Фахівці кажуть, якщо у людей одне з домінуючих відчуттів - зір, то у котів переважає слух і нюх. Тому, коли кіт уважно вдивляється у свій відбиток у дзеркалі, він не усвідомлює, що бачить себе.

Для нього дзеркало - це продовження простору, а власне відображення - інший кіт.

Чого не бачать кішки

Кішки можуть розрізняти об'єкти на відстані 60 метрів, проте оптимальна дальність, де кішка чітко бачить предмети, становить від 75 сантиметрів до 6 метрів.

Близько розташовані об'єкти кішка бачить розмито і розпізнає переважно з допомогою органів дотику.

Ще одна цікава особливість зору кішок полягає в тому, що статичні об'єкти вони бачать гірше, ніж рухомі. Крім того, тварини фокусуються на об'єктах, що рухаються у горизонтальній площині. Рухи вертикаллю їм розпізнати дещо складніше.

Якого кольору котячий світ

Виявляється, котики не здатні сприймати відтінки коричневого, червоного та помаранчевого кольорів. Жовтий, білий та фіолетовий годованці так само бачать погано.

Найкраще ж розрізняють вони сірий, зелений і синій кольори. Тобто світ для родичів левів і тигрів блакитнувато-сірий.