Ось що кішки бачать, коли дивляться у дзеркало. Відповідь вас здивує

Кішки іноді так дивують своєю поведінкою, що складається враження, ніби тварини - прибульці з іншої планети. Чого тільки вартує поведінка годованців перед дзеркалом, в яке вони можуть довго вдивлятися, гратися з відображенням або навіть таранити з розбігу.
Що ж вони бачать насправді - в матеріалі Styler далі.
Фахівці кажуть, якщо у людей одне з домінуючих відчуттів - зір, то у котів переважає слух і нюх. Тому, коли кіт уважно вдивляється у свій відбиток у дзеркалі, він не усвідомлює, що бачить себе.
Для нього дзеркало - це продовження простору, а власне відображення - інший кіт.
Кішки можуть розрізняти об'єкти на відстані 60 метрів, проте оптимальна дальність, де кішка чітко бачить предмети, становить від 75 сантиметрів до 6 метрів.
Близько розташовані об'єкти кішка бачить розмито і розпізнає переважно з допомогою органів дотику.
Ще одна цікава особливість зору кішок полягає в тому, що статичні об'єкти вони бачать гірше, ніж рухомі. Крім того, тварини фокусуються на об'єктах, що рухаються у горизонтальній площині. Рухи вертикаллю їм розпізнати дещо складніше.
Виявляється, котики не здатні сприймати відтінки коричневого, червоного та помаранчевого кольорів. Жовтий, білий та фіолетовий годованці так само бачать погано.
Найкраще ж розрізняють вони сірий, зелений і синій кольори. Тобто світ для родичів левів і тигрів блакитнувато-сірий.
Раніше ми писали, що вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали "лисиця".
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