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Вот что кошки видят, когда смотрят в зеркало. Ответ вас удивит

Что кошки видят в зеркале (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кошки иногда так удивляют своим поведением, что складывается впечатление, будто животные - пришельцы с другой планеты. Чего только стоит поведение питомцев перед зеркалом, в которое они могут долго всматриваться, играть с отражением или даже таранить с разбега.

Что же они видят на самом деле - в материале Styler дальше.

Что видят коты в зеркале

Специалисты говорят, если у людей одно из доминирующих ощущений - зрение, то у кошек преобладает слух и обоняние. Поэтому, когда кот внимательно всматривается в отражение в зеркале, он не осознает, что видит себя.

Для него зеркало - это продолжение пространства, а собственное отражение - другой кот.

Чего не видят кошки

Кошки могут различать объекты на расстоянии 60 метров, но оптимальная дальность, где кошка отчетливо видит предметы, составляет от 75 сантиметров до 6 метров.

Около расположенные объекты кошка видит размыто и распознает преимущественно с помощью органов прикосновения.

Еще одна интересная особенность зрения кошек состоит в том, что статические объекты они видят хуже, чем подвижные. Кроме того, животные фокусируются на движущихся объектах в горизонтальной плоскости. Движения по вертикали им распознать несколько сложнее.

Какого цвета кошачий мир

Оказывается, котики не способны воспринимать оттенки коричневого, красного и оранжевого цвета. Желтый, белый и фиолетовый питомцы так же видят плохо.

Лучше всего они различают они серый, зеленый и синий цвета. То есть мир для родственников львов и тигров голубовато-серый.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили новый таинственный вид кошки, которую прозвали "лиса".

Также узнайте, почему кот просыпается ранним утром и не дает хозяевам спать.

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