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Вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали "лисиця" (фото)

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Неділя 19 березня 2023 17:28
Вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали "лисиця" (фото) Вчені виявили новий вид котів (фото: ofb.gouv.fr)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені виявили новий таємничий вид дикої кішки, який насправді давно знайомий жителям острова Корсика, але так і залишався недослідженим.

Про це повідомляє видання OFB.

Дика кішка, схожа на "лисицю"

Про існування дикої кішки на Корсиці, місцева назва u 'ghjattu volpe' ("лисиця"), було відомо жителям Корсики дуже давно. Починаючи з 20 століття ця популяція стала предметом більш-менш точних, а іноді навіть помилкових описів.

Цей вид довгий час залишався невивченим до кінця. І зараз залишається таємничим.

Для довідки: Корсика - великий острів та однойменний регіон Франції, розташований в Середземному морі біля західного берега Італії, на північ від Сардинії.

Вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали &quot;лисиця&quot; (фото)

Вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали &quot;лисиця&quot; (фото)

Корсиканський кіт (фото: ofb.gouv.fr)

В чому особливість корсиканської кішки

Між 2011 і 2014 роками вчені на Корсиці встановили багато фотопасток в диких заповідниках острова. Це дозволило ідентифікувати вісім осіб, які представляли особливу та однорідну структуру - фенотип "дикого корсиканця".

Пізніше дослідження продовжилися з урахуванням вивчення вже 12 представників виду.

Перші генетичні аналізи показали, що ці особини не є європейськими дикими котами, відрізняються від домашніх кішок (з Корсики та материка), а також від котів з Сардинії.

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