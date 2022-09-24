Ось що категорично заборонено виливати в раковину: можуть пошкодитись труби

Засмічена раковина - часта проблема на кухні. Зазвичай, щоб позбутися такої проблеми, домогосподині виливають гарячу воду прямо у раковину. Однак, як виявилось, це велика помилка.

Які проблеми можуть виникнути

Такий метод є природним та екологічним, але не потрібно його використовувати у всіх випадках.

Окріп може пошкодити сантехніку

На відміну від металевих труб, ПВХ не витримують високих температур. Регулярне вливання великої кількості гарячої води може пошкодити пластикові труби.

Зазвичай це призводить до деформації пластику та розшарування пломб. Щоб уникнути більш серйозних проблем, краще використовувати невелику кількість окропу, який охолоне при контакті з водопровідною системою до кімнатної температури.

Дієві способи чищення труб

Прочистить труби під раковиною

Дуже часто саме жир або залишки їжі блокують потік води в раковині. Перш ніж спробувати скористатися наведеними нижче порадами, спочатку очистіть каналізацію раковини. Для цього помістіть відро під раковину і відкрутіть гайки, які тримають трубу, щоб випорожнити весь її вміст.

Візьміть із собою рукавичку та зубну щітку, щоб видалити забруднення, які тримаються всередині. Після цього відкрийте кран, щоб промити труби.

Використовуйте металеву вішалку, щоб прочистити раковину

Такий металевий предмет можна легко зігнути. Розгорніть вішалку з гачка, утворивши довгий металевий стрижень і вставте його в трубу. Потім рухами вперед-назад видаліть весь бруд, що залишився всередині труби.

Використайте харчову соду, сіль і білий оцет

Також для прочищення труб можна використати натуральні інгредієнти:

150 г харчової соди;

1 столова ложка солі;

120 мл білого оцту.

Спочатку насипте харчову соду в трубу, потім додайте сіль та налийте білий оцет. Суміш дасть миттєву реакцію у вигляді піни. Залиште все на пів години та вилийте гарячу воду в раковину.

Прочистіть раковину садовим шлангом

Для цього трюку вам знадобиться лише садовий шланг. Зніміть дренаж з раковини та вставте в нього садовий шланг. Нехай вода тече по трубах. Зокрема, тиск дозволить вам легко видалити засмічення, яке перешкоджає потоку води.