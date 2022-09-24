Вот что категорически запрещено выливать в раковину: могут повредиться трубы

Засоренная раковина - частая проблема на кухне. Обычно, чтобы избавиться от такой проблемы, домохозяйки выливают горячую воду прямо в раковину. Однако, как выяснилось, это большая ошибка.

Какие проблемы могут возникнуть

Такой метод является естественным и экологичным, но не нужно его использовать во всех случаях.

Кипяток может повредить сантехнику

В отличие от металлических труб, ПВХ не выдерживают высоких температур. Регулярное вливание большого количества горячей воды может повредить пластиковые трубы.

Обычно это приводит к деформации пластика и расслоению пломб. Чтобы избежать более серьезных проблем, лучше использовать небольшое количество кипятка, который остынет при контакте с водопроводной системой до комнатной температуры.

Действенные способы чистки труб

Прочистите трубы под раковиной

Очень часто именно жир или остатки пищи блокируют поток воды в раковине. Прежде чем попытаться воспользоваться следующими советами, сначала очистите канализацию раковины. Для этого поместите ведро под раковину и открутите гайки, которые держат трубу, чтобы опорожнить все содержимое.

Возьмите с собой перчатку и зубную щетку, чтобы удалить держащиеся внутри загрязнения. После этого откройте кран, чтобы промыть трубы.

Чтобы прочистить раковину, используйте металлическую вешалку

Такой металлический предмет можно легко согнуть. Разверните вешалку из крючка, образовав длинный металлический стержень и вставьте его в трубу. Затем движениями вперед-назад удалите всю грязь, оставшуюся внутри трубы.

Используйте пищевую соду, соль и белый уксус

Также для прочистки труб можно использовать натуральные ингредиенты:

150 г пищевой соды;

1 столовая ложка соли;

120 мл белого уксуса.

Сначала насыпьте пищевую соду в трубу, затем добавьте соль и налейте белый уксус. Смесь даст мгновенную реакцию в виде пены. Оставьте все на пол часа и вылейте горячую воду в раковину.

Прочистите раковину садовым шлангом

Для этого трюку вам пригодится только садовый шланг. Снимите дренаж с раковины и вставьте садовый шланг. Пусть вода течет по трубам. В частности, давление позволит вам легко удалить засор, препятствующий потоку воды.