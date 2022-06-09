Копеечное средство для прочистки труб: круче любого "крота"

Засорение труб - проблема, с которой сталкивается чуть ли не каждый. Обычно, когда такое случается, мы либо бежим в магазин за спецсредством, типа "крота" или же вызываем сантехника. Но решить все можно подручными средствами из кухонного шкафчика.

Об этом пишет Daily Express.

Почему трубы засоряются?

Засорение обычно вызваны скоплением волос, мыла и шампуня в отверстиях ванной комнаты.

На кухне - это мелкие остатки пищи, жир и моющее средство.

Как прочистить трубы

Эксперты рекомендуют использовать соду. Для этого надо взять чашку порошка и засыпать в слив. Далее - залить кипятком.

При этом можно пробовать разные варианты. Некоторые рекомендуют заливать кипятком уже через 10 минут. Кто-то советует оставить соду на ночь, а утром залить кипятком.

Можно также попробовать смешать соду с уксусом. От этого эффект улучшится - все зависит, насколько сильно засорены ваши трубы.

Сода - лучшее натуральное средство для труб

Сода не только помогает избавиться от засоров, но она также может помочь предотвратить их появление в первую очередь.

Более того, это отличный натуральный очиститель, который также очень доступен по цене. Обычная пищевая сода стоит в Украине около 15 грн за 500 грамм.