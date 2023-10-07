Ось що категорично заборонено робити на прийомі у гінеколога

Брехня про свою сексуальну історію

Багато людей вважають, що обговорювати з кимось своє сексуально життя - це не припустимо.

Однак, варто пам'ятати, що обговорення вашого статевого життя з гінекологом - це абсолютно нормально.

Лікарю потрібно знати про усі потенційні інфекції, з якими ви могли зіштовхнутися, зокрема про ті, що передаються статевим шляхом.

Акушер-гінеколог Сюзанна Бовоне розповіла, що людям може здатися, що така особиста інформація не має значення під час вашого обстеження.

Соромно за своє тіло

У суспільстві виникло поняття, як мають виглядати жінки. Однак, потрібно це відкинути перед візитом до лікаря.

"Незалежно від того, чи ви не голили ноги, нещодавно не робили воскову епіляцію або боїтеся свого запаху, будь ласка, знайте, що ваш гінеколог зосереджений лише на тому, щоб переконатися, що ви здорові", - поділилася гінеколог Кейт Вайт.

Лікар додала, що навіть не звертає увагу на те, чи поголене ваше тіло та як ви пахнете.

Брехня про вживання алкоголю чи цигарок

Гінеколог може запитати вас, чи вживаєте ви алкоголь, цигарки чи наркотичні речовини. Найгірше, що ви можете зробити - це збрехати лікарю, адже це може вплинути на ваше лікування.

Важливо пам'ятати, що лікарі хочуть вам допомогти, проте брехня може тільки ускладнити їхню роботу.

Пригадайте ліки, які приймаєте

На прийомі у лікаря потрібно згадати про усі ліки, які ви приймали. Потрібно враховувати й рецептурні, й безрецептурні ліки, адже вони впливають на ваше лікування, якщо таке необхідне.

Через ліки у вас можуть виникнути побічні ефекти, або вам пропишуть інші препарати, які почнуть взаємодіяти один з одним.

Чого не повинен робити гінеколог

Не повинен вас засуджувати або соромити

Гінеколог може запитувати вас про статеві стосунки, про те, чи є у вас постійний партнер, про кількість зв'язків за останній час, але ні в якому разі не може засуджувати. В першу чергу лікар повинен лікувати, а не вчити.

Лікар не повинен розмовляти з вами, як з дитиною

Лікар повинен проявляти піклування, а не поблажливість. Запам'ятайте, вернення на ти (без дозволу), звинувачення в розбещеності - це прояв хамства і непрофесіоналізму. Таке не варто терпіти.

Гінеколог не має умовляти вас народжувати

Є лікарі, до яких ви приходите з проблемою, а вони радять вам просто народити скоріше.

Звичайно, якщо ви говорили, що плануєте дитину, то лікар може порадити вам задуматися про вагітність, але не наполягати.