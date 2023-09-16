Check-up обстеження сучасної жінки. Гінеколог розповіла, що входить у цей список
Жіноче здоров’я - це дуже важлива тема, на яку, чомусь, більшість говорити соромиться. А дарма, адже це частина жіночої природи та існування, яка має бути у порядку.
Гінекологія - це важлива складова життя кожної жінки у будь-якому віці. Звісно, чудово, якщо вас нічого не турбує, але краще бути впевненою у своєму здоров’ї. І в цьому допомагає Check-up.
Акушер-гінеколог Оксана Палеха розповідає Styler, чому жінки мають час від часу здійснювати Check-up, і назвала процедури, які мають входити в нього.
Для чого потрібно проходити профогляди та обстеження?
Як каже Ксенія, "будь-яке захворювання простіше попередити, ніж лікувати". Це здорова і доросла позиція жінки, бо турбота про себе і своє здоров’я - свідчить про серйозність і любов до себе.
Жіночий Check-up - це необхідна міра, заради попередження своїх проблем. Якщо ви молода жінка, вам потрібно перевірятися для впевненості у нормальному функціонуванню органів малого таза та впевненості у здоровому способі вашого статевого життя.
А якщо ви вже зріла жінка, то варто відстежувати зміни у своєму організмі та бути готовою до клімаксу та розуміти його наслідки.
Часто ознаками певних проблем бувають навіть прості болі при критичних днях - так не має бути, але більшість дівчат живуть з ними та вважають це за норму.
Про які обстеження важливо не забувати жінкам?
- Консультація з акушер-гінекологом
- Огляд на кріслі в дзеркалах (для дівчат, які живуть статевим життям) або бімануальне обстеження на кріслі для тих, хто ні.
- Обов’язкове взяття мазків (пап-тест шийки-матки, мазок на ВПЧ, мікроскопія вагінальних виділень, мазки на інфекції - за показниками)
- Кольпоскопія шийки матки
- Огляд молочних залоз
- УЗД органів малого таза
- УЗД молочних залоз до 40 років
- УЗД щитовидної залози
- Мамографія після 40 років (1 раз на рік)
- Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ліпідограма.
- Обстеження на ВІЛ, сифіліс, гепатит
- Для жінок після 40 - ЕКГ, консультація кардіолога.
Ось такий список Check-up і є обстеженням свого здоров’я для сучасної жінки.
Як часто потрібно проходити Check-up?
За рекомендацією Ксенії, Check-up варто проходити раз на рік.
Але якщо з’являються дивні відчуття та виділення, болі та дискомфорт - необхідно негайно записатися на консультацію до гінеколога.
Раніше ми розповідали про три найважливіших питання про жіноче здоров'я.
А також про те, що категорично не можна робити жінкам.