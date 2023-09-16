Check-up обстеження сучасної жінки. Гінеколог розповіла, що входить у цей список

Гінекологія - це важлива складова життя кожної жінки у будь-якому віці. Звісно, чудово, якщо вас нічого не турбує, але краще бути впевненою у своєму здоров’ї. І в цьому допомагає Check-up.

Жіноче здоров’я - це дуже важлива тема, на яку, чомусь, більшість говорити соромиться. А дарма, адже це частина жіночої природи та існування, яка має бути у порядку.

Акушер-гінеколог Оксана Палеха розповідає Styler , чому жінки мають час від часу здійснювати Check-up, і назвала процедури, які мають входити в нього.

Для чого потрібно проходити профогляди та обстеження?

Як каже Ксенія, "будь-яке захворювання простіше попередити, ніж лікувати". Це здорова і доросла позиція жінки, бо турбота про себе і своє здоров’я - свідчить про серйозність і любов до себе.

Жіночий Check-up - це необхідна міра, заради попередження своїх проблем. Якщо ви молода жінка, вам потрібно перевірятися для впевненості у нормальному функціонуванню органів малого таза та впевненості у здоровому способі вашого статевого життя.

А якщо ви вже зріла жінка, то варто відстежувати зміни у своєму організмі та бути готовою до клімаксу та розуміти його наслідки.

Часто ознаками певних проблем бувають навіть прості болі при критичних днях - так не має бути, але більшість дівчат живуть з ними та вважають це за норму.

Про які обстеження важливо не забувати жінкам?

Консультація з акушер-гінекологом

Огляд на кріслі в дзеркалах (для дівчат, які живуть статевим життям) або бімануальне обстеження на кріслі для тих, хто ні.

Обов’язкове взяття мазків (пап-тест шийки-матки, мазок на ВПЧ, мікроскопія вагінальних виділень, мазки на інфекції - за показниками)

Кольпоскопія шийки матки

Огляд молочних залоз

УЗД органів малого таза

УЗД молочних залоз до 40 років

УЗД щитовидної залози

Мамографія після 40 років (1 раз на рік)

Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ліпідограма.

Обстеження на ВІЛ, сифіліс, гепатит

Для жінок після 40 - ЕКГ, консультація кардіолога.

Ось такий список Check-up і є обстеженням свого здоров’я для сучасної жінки.

Як часто потрібно проходити Check-up?

За рекомендацією Ксенії, Check-up варто проходити раз на рік.

Але якщо з’являються дивні відчуття та виділення, болі та дискомфорт - необхідно негайно записатися на консультацію до гінеколога.