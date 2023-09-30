До 40 тисяч гривень. У кого з лікарів найвища зарплата в Україні: популярні вакансії
Від початку повномасштабної війни в Україні став помітним брак лікарів, хоча вакансій на сайтах з пошуку роботи достатньо. Крім того, за останній рік зросли й заробітні плати медиків.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, що змінилося на медичному ринку праці за останній рік.
Кого шукають найбільше
Станом на серпень 2023 року в Україні найчастіше шукали таких фахівців:
- медсестра - 1 075 вакансій
- провізор - 930 вакансій
- асистент стоматолога - 578 вакансій
- медичний представник - 333 вакансій
- лікар загальної практики - 278 вакансій
- адміністратор - 267 вакансій
- масажист - 262 вакансій
- спеціаліст із лазерної епіляції - 214 вакансій
- психолог - 184 вакансій
- ветеринарний лікар - 153 вакансій
Зауважимо, що за останній рік попит на провізорів зріс у 2,5 раза, на психологів, логопедів, асистентів стоматолога, медичних сестер - у два рази.
Цікаво, що на 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% - людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% - для пенсіонерів. 1% від усіх вакансій передбачає дистанційну роботу переважно для працівників медичних кол-центрів.
Як зросли зарплати лікарів
За даними аналітиків, середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 гривень. Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни середня зарплата в цій категорії зросла на 14%, тобто з 15 000 до 17 500 гривень
Найвищі доходи мають фахівці в цих областях:
- Херсонській - 23 375 гривень
- Київській та Кіровоградській - по 20 000 гривень
- Черкаській та Донецькій - по 18 000 гривень
А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області - 13 500 гривень.
Протягом січня 2022 до серпня 2023 року зарплати здебільшого зростали:
- на 67% (з 12 000 до 20 000 гривень) - офтальмохірург
- на 67% (з 15 000 до 25 000 гривень) - хірург
- на 60% (з 12 520 до 20 000 гривень) - хімік
- на 58% (з 12 500 до 19 750 гривень) - реабілітолог
- на 50% (з 10 000 до 15 000 гривень) - психолог
- на 38% (з 14 500 до 20 000 гривень) - анестезіолог
- на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - ветеринарний лікар
- на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - масажист
- на 29% (з 14 000 до 18 000 гривень) - провізор
- на 26% (з 17 000 до 21 500 гривень) - завідувач аптеки
- на 25% (з 14 500 до 18 150 гривень) - лікар-координатор
- на 24% (з 12 500 до 15 500 гривень) - лаборант
- на 23% (з 11 000 до 13 500 гривень) - логопед
Хто отримує найвищі зарплати в медицині
Окрім керівних посад, високий заробіток мають такі фахівці:
- 41 250 гривень - ендодонтист
- 35 000 гривень - хімік-технолог
- 25 000 гривень - зубний технік, медичний представник, хірург
- 23 500 гривень - психіатр
- 22 500 гривень - біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог
- 22 000 гривень - спеціаліст із лазерної епіляції
- 21 500 гривень - завідувач аптеки
- 20 000 гривень - анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар
Чого чекати у медицині надалі
Статистика показує, що сьогодні у цій сфері вакансій більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Проте вони зосереджені в західних регіонах, адже кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.
Стосовно зарплати, то середній її рівень в медицині відповідає середній зарплаті на загальному ринку праці.
Порівняно з лютим 2022 року в Україні зріс попит на фахівців для роботи з ментальним здоров'ям. Та разом із тим під час пошуку персоналу роботодавці найчастіше зіштовхуються з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон і переміщення працівників в межах України до безпечніших регіонів.
Раніше ми розповідали, скільки можуть заробляти українські вчителі в Польщі.
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