Ось що категорично не можна пити під час вагітності, щоб не зашкодити дитині

Що важливо знати

Фетальний алкогольний синдром (ФАС) - це стан дитини, який виникає внаслідок впливу алкоголю під час вагітності матері. Він викликає пошкодження мозку дитини та проблеми з її розвитком.

Такий стан може виникнути, коли алкоголь із крові матері потрапляє до дитини через плаценту. Важливо, що алкоголь може залишатися в дитячому організмі протягом тривалого часу й пошкодити мозок та тіло дитини, завадити нормальному розвитку в утробі матері.

Через вживання матір’ю алкоголю під час вагітності може статися викидень, мертвонародження, передчасні пологи та, власне, народження дитини з вродженими вадами.

Важливо пам'ятати, що припинити вживання алкоголю під час вагітності ніколи не пізно. Оскільки розвиток мозку відбувається протягом усієї вагітності, відмова від алкогольних напоїв покращить здоров’я дитини.

Коли ще відмовитись від алкоголю

Крім того, лікарі радять уникати вживання алкоголю під час грудного вигодовування, адже етанол він легко потрапляє у молоко матері та може вплинути на немовля.

До того ж варто відмовитись від алкогольних напоїв під час спроб завагітніти.

Ознаки та симптоми фетального алкогольного синдрому можуть включати будь-яке поєднання фізичних дефектів, інтелектуальних або когнітивних розладів, а також проблем з функціонуванням і повсякденним життям.

Фізичні вади можуть включати:

деформацію суглобів та кінцівок

повільний фізичний ріст до та після народження

проблеми із зором чи слухом

мала окружність голови й розмір мозку

вада серця і проблеми з нирками й кістками

проблеми з мозком і центральною нервовою системою

Проблеми з мозком можуть включати:

погану координацію або рівновагу

інтелектуальну недостатність, порушення навчання та затримку розвитку

погану пам'ять

знервованість або гіперактивність

швидку зміну настрою

соціальні та поведінкові проблеми

Проблеми у взаємодії з іншими можуть включати:

труднощі в школі

погані соціальні навички

проблеми з адаптацією до змін або переходом від одного завдання до іншого

проблеми з поведінкою та контролем імпульсів

труднощі у плануванні або роботі над досягненням мети

Коли звернутися до лікаря

Лікарі кажуть, якщо ви вагітні й не можете припинити вживати алкоголь, зверніться по допомогу до лікаря. Оскільки рання діагностика може допомогти зменшити ризик довгострокових проблем у дітей.

Якщо ви усиновили дитину або стали опікуном, ви можете не знати, чи вживала біологічна мати алкоголь під час вагітності.

Немає жодного лабораторного тесту, який міг би підтвердити наявність у дитини фетального алкогольного синдрому.

Крім того, немає спеціального лікування фетального алкогольного синдрому, адже неможливо відновити пошкоджений мозок дитини. Але рання діагностика та підтримка можуть мати велике значення.