Норма чи патологія: чи варто панікувати, коли випадає волосся після пологів

Під час вагітності повністю змінюється весь організм жінки. Однак після пологів починається стрімке випадіння локонів. Варто знати, чи панікувати у такій ситуації.

Про це повідомили на сайті медичної платформи " Бережи себе ".

Яка проблема виникає після пологів

Вагітність і материнство - нормальні стани, які можуть супроводжуватися купою супутніх процесів. Якісь із них можуть засмучувати жінку, яка й так переживає важливий та хвилюючий період у житті.

Фахівці кажуть, що під час вагітності волосся стає максимально густим та сяючим. Однак, вже за кілька тижнів після пологів починається зворотний процес. Ви можете знаходити купу волосся на подушці, щітці, у душі та на одязі.

Наскільки це нормально

За словами експертів, такий процес є цілком природним і тимчасовим. Втрата волосся відбувається на тлі зменшення рівня жіночих гормонів - естрогенів. Під час вагітності їх рівень значно зростає. А це і стимулює посилений ріст волосся.

В результаті гормональні зміни позначаються на зовнішності. Протягом року стан стабілізується - волосся перестає посилено випадати, виростає нове та свіже.

Що необхідно робити

З медичної точки зору - нічого робити не потрібно. Цей процес не потребує жодного лікування, потрібно просто перечекати зміни в організмі.

Однак, якщо вам некомфортно суто з естетичних міркувань, спробуйте використовувати якісні засоби догляду за волоссям або звернутися до лікаря. Також можна знайти перукаря з відповідними навичками - змінити зачіски на таку, що створює візуальний ефект об’єму.

Якщо посилене випадіння волосся спостерігається понад один рік або якщо об’єми випадіння здаються вам дуже великими, варто проконсультуватися з трихологом.

Піклування про свій фізичний та психологічний стан є критично важливим для матері. Здоровий сон, різноманітне харчування, відпочинок та соціалізація - все це дуже важливо для нормалізації стану.