Вот что категорически нельзя пить во время беременности, чтобы не навредить ребенку

Что важно знать

Фетальный алкогольный синдром (ФАС) - это состояние ребенка, которое возникает вследствие воздействия алкоголя во время беременности матери. Он вызывает повреждение мозга ребенка и проблемы с его развитием.

Такое состояние может возникнуть, когда алкоголь из крови матери попадает к ребенку через плаценту. Важно, что алкоголь может оставаться в детском организме в течение длительного времени и повредить мозг и тело ребенка, помешать нормальному развитию в утробе матери.

Из-за употребления матерью алкоголя во время беременности может произойти выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и собственно рождение ребенка с врожденными пороками.

Важно помнить, что прекратить употребление алкоголя во время беременности никогда не поздно. Поскольку развитие мозга происходит на протяжении всей беременности, отказ от алкогольных напитков улучшит здоровье ребенка.

Когда еще отказаться от алкоголя

Кроме того, врачи советуют избегать употребления алкоголя во время грудного вскармливания, ведь этанол легко попадает в молоко матери и может повлиять на младенца.

К тому же следует отказаться от алкогольных напитков и при попытках забеременеть.

Признаки и симптомы фетального алкогольного синдрома могут включать в себя любое сочетание физических дефектов, интеллектуальных или когнитивных расстройств, а также проблем с функционированием и повседневной жизнью.

Физические изъяны могут включать:

деформацию суставов и конечностей

медленный физический рост до и после рождения

проблемы со зрением или слухом

малая окружность головы и размер мозга

порок сердца и проблемы с почками и костями

проблемы с мозгом и центральной нервной системой

Проблемы с мозгом могут включать:

плохую координацию или равновесие

интеллектуальную недостаточность, нарушение обучения и задержку развития

плохую память

нервозность или гиперактивность

быстрое изменение настроения

социальные и поведенческие проблемы

Проблемы во взаимодействии с другими могут включать:

трудности в школе

плохие социальные навыки

проблемы с адаптацией к изменениям или переходом от одной задачи к другой

проблемы с поведением и контролем импульсов

трудности в планировании или работе над достижением цели

Когда обратиться к врачу

Врачи говорят, если вы беременные и не можете прекратить употреблять алкоголь, обратитесь за помощью к врачу. Поскольку ранняя диагностика может помочь снизить риск долгосрочных проблем у детей.

Если вы усыновили ребенка или стали опекуном, вы можете не знать, употребляла ли биологическая мать алкоголь во время беременности.

Нет ни одного лабораторного теста, который мог бы подтвердить наличие у ребенка фетального алкогольного синдрома.

Кроме того, нет специального лечения фетального алкогольного синдрома, ведь невозможно восстановить поврежденный мозг ребенка. Но ранняя диагностика и поддержка могут иметь большое значение.