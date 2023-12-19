Ось що категорично не можна готувати на чавунній сковорідці

Риба

Це улюблена страва багатьох людей. Стейки з тунця ідеально підходять для обсмажування і витримують високу температуру.

Однак, ніжні види риби, такі як камбала, тріска і навіть лосось, найімовірніше, прилипнуть до сковороди. Після приготування сковорідку доведеться ретельно очищати.

Інакше наступна страва може набути рибного смаку.

Яйця

Чавунна сковорода неймовірно пориста, тому яйця - це найгірше, що можна на ній приготувати. Ймовірно, вони приготуються нерівномірно та ще й ви витратите весь ранок, зішкрібаючи рештки яєць із дна сковороди.

Десерти

Хоча велика пательня виглядає ідеальною для приготування фруктового пирога або сирної запіканки, але важливо переконатися, що її ретельно очищено від попередньої страви. Тільки після цього її можна використовувати для приготування десерту.

Кислі продукти

Чавунні сковорідки та кислі продукти категорично несумісні. Під час приготування томатного соусу, тушкованого у вині м'яса варто взяти посуд із нержавійки.

Експерти застерігають, що кислі продукти вступають у хімічну реакцію з чавуном, унаслідок чого ваша страва може отримати неприємний присмак. До того ж це шкідливо для здоров'я.

Продукти із сильним запахом

Важливо пам'ятати, те якщо до сковороди нічого не прилипне під час приготування, не означає, що вона не вбере аромати їжі.

Страви з насиченим запахом краще готувати в іншому посуді.

Як купити надійну чавунну сковорідку

Попри примхливість у догляді чавунна сковорода все ж таки дуже надійна річ. Варто один раз зробити правильне придбання. Під час купівлі варто дотримуватись таких рекомендацій: