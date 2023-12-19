Вот что категорически нельзя готовить на чугунной сковородке

Чугунная сковорода сильно впитывает запахи пищи. Также она может прослужить вам всю жизнь. Однако, есть некоторые продукты, которые лучше избегать на ней готовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Это любимое блюдо многих людей. Стейки из тунца идеально подходят для обжарки и выдерживают высокую температуру.
Однако, нежные виды рыбы, такие как камбала, щепа и даже лосось, вероятнее всего, прилипнут к сковороде. После приготовления сковороду придется тщательно очищать.
Иначе следующее блюдо может приобрести рыбный вкус.
Чугунная сковорода невероятно пористая, поэтому яйца - это самое худшее, что можно на ней приготовить. Вероятно, они приготовятся неравномерно, да еще и вы потратите все утро, соскребая остатки яиц со дна сковороды.
Хотя большая сковорода выглядит идеальной для приготовления фруктового пирога или творожной запеканки, но важно убедиться, что она тщательно очищена от предыдущего блюда. Только после этого ее можно использовать для приготовления десерта.
Чугунные сковородки и кислые продукты несовместимы. Во время приготовления томатного соуса, тушеного в вине мяса следует взять посуду из нержавейки.
Эксперты предостерегают, что кислые продукты вступают в химическую реакцию с чугуном, в результате чего ваше блюдо может получить неприятный привкус. К тому же это вредно для здоровья.
Важно помнить, если к сковороде ничего не прилипнет во время приготовления, не означает, что она не впитает ароматы пищи.
Блюда с насыщенным запахом лучше готовить в другой посуде.
Несмотря на капризность в уходе чугунная сковорода все же очень надежная вещь. Стоит раз сделать правильное приобретение. При покупке следует придерживаться следующих рекомендаций:
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