Буде як нова: лайфхаки, як очистити сковороду від нагару всередині та зовні

Після приготування їжі на сковороді залишається жир, який потім в'їдається у поверхню. Як наслідок - з'являється нагар, що шарується, якщо його погано відмивати.

РБК-Україна (проект Styler) зібрав дієві поради, як очистити сковороду від нагару в домашніх умовах з посиланням на сайт Веселий Дім .

Перш ніж приступити до очищення сковороди, переконайтеся, що вона повністю охолола. Спроба чищення гарячої сковороди може пошкодити покриття та спричинити опіки.

Сіль та сода

Змішайте рівні частини солі та харчової соди. Ця суміш чудово справляється з нагаром. Посипте нею поверхню сковороди і обережно почніть терти вм'ятини та забруднення. Цей метод підходить для сковорідок з антипригарним покриттям.

Оцет та вода

Якщо у вас чавунна сковорода, можна використовувати розчин оцту та води. Змішайте рівні частини води та оцту, залийте цей розчин у сковороду та доведіть до кипіння. Потім акуратно вилийте розчин та використовуйте м'яку губку або щітку для видалення нагару.

Спеціалізовані засоби

Магазини пропонують різноманітні засоби для чищення сковород і каструль. Вони можуть бути ефективними, але завжди слід уважно читати інструкції та промивати сковороду після застосування.

Замочування

Якщо нагар занадто товстий, спробуйте замочити сковороду на кілька годин або навіть на ніч у гарячій воді з миючим засобом або посудом. Це допоможе розм'якшити забруднення та полегшить очищення.

Не використовуйте металеві скребки

Металеві скребки та ножі можуть пошкодити антипригарне покриття або чавунну сковороду. Натомість використовуйте нейлонові губки або м'які щітки.

Промивання та висушування

Після ретельного очищення обов'язково добре промийте сковороду і висушіть її повністю. Волога може спричинити корозію на чавунних сковородах та негативно впливати на антипригарне покриття.

Щоб уникнути сильного нагару, регулярно стежте за станом своєї сковороди.