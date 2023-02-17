Ось що допоможе зняти каблучку з опухлого пальця вдома: дієві способи

Чому каблучку важко зняти

До найпоширеніших причин відносять набряк пальців, це виникає через:

велику кількість випитої рідини;

спеку;

вживання солоної їжі;

захворювання нирок;

травми;

вагітність.

Зазвичай, коли набряклість спаде, то проблема вирішиться сама собою. Однак, якщо кільце сильно здавлює палець, то потрібно робити певні дії.

Як зняти

Повільно обертайте

Помістіть великий палець під кільце, а вказівний палець - поверх нього та повільно обертайте кільце, скручуючи його. Рухати прикрасу потрібно до кінця пальця.

Як зняти каблучку з пальця (5minutecrafts)

Розгладьте складки

Шкірні складки на пальці можуть перешкоджати зняттю каблучки. Попросіть когось потягнути шкіру пальця вниз, до вашої руки, і утримувати його в цьому положенні. При цьому потрібно поступово крутити каблучку, просуваючи його через суглоб.

Розгладьте шкіру на пальці, щоб легко зняти каблучку (5minutecrafts)

Холодна вода

Якщо палець набряк, то помістіть його з каблучкою на кілька хвилин у холодну воду. Після цього підніміть руку і потримайте її в такому положенні 5-10 хвилин: холодна вода і відтік крові допоможуть зняти набряк з пальця, що значно полегшить зняття кільця.

Як за допомогою холодної води зняти каблучку з пальця (5minutecrafts)

Допоможе мило

Використовуйте вазелін, шампунь, мило, крем або рослинну олію. Потрібно рясно змастити палець навколо і під каблучкою.

Також використовуйте серветку, щоб добре захопити палець і уникнути ковзання.

Як зняти каблучку за допомогою мила (5minutecrafts)

Нитка

Зніміть каблучку за допомогою звичайної нитки. Вставте нитку в тонку голку, пропустіть її через кільце, а потім зніміть голку. Один кінець нитки залиште вільним, а другий кінець (розташований збоку від нігтя) туго оберніть навколо першої фаланги.

Після цього візьміть вільний кінець нитки і почніть його розмотувати. В результаті кільце повинно почати повільно рухатися по нитці.

Нитка допоможе зняти кільце з пальця (5minutecrafts)