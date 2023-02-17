Ось що допоможе зняти каблучку з опухлого пальця вдома: дієві способи

Каблучка - універсальна прикраса, яку носять і чоловіки, і жінки. Однак, так може трапитись, коли улюблена каблучка стає малою і не хоче зніматися з пальця. У більшості випадків таку проблему можна вирішити в домашніх умовах.
Про це пише 5-Minute Crafts.
До найпоширеніших причин відносять набряк пальців, це виникає через:
Зазвичай, коли набряклість спаде, то проблема вирішиться сама собою. Однак, якщо кільце сильно здавлює палець, то потрібно робити певні дії.
Повільно обертайте
Помістіть великий палець під кільце, а вказівний палець - поверх нього та повільно обертайте кільце, скручуючи його. Рухати прикрасу потрібно до кінця пальця.
Розгладьте складки
Шкірні складки на пальці можуть перешкоджати зняттю каблучки. Попросіть когось потягнути шкіру пальця вниз, до вашої руки, і утримувати його в цьому положенні. При цьому потрібно поступово крутити каблучку, просуваючи його через суглоб.
Холодна вода
Якщо палець набряк, то помістіть його з каблучкою на кілька хвилин у холодну воду. Після цього підніміть руку і потримайте її в такому положенні 5-10 хвилин: холодна вода і відтік крові допоможуть зняти набряк з пальця, що значно полегшить зняття кільця.
Допоможе мило
Використовуйте вазелін, шампунь, мило, крем або рослинну олію. Потрібно рясно змастити палець навколо і під каблучкою.
Також використовуйте серветку, щоб добре захопити палець і уникнути ковзання.
Як зняти каблучку за допомогою мила (5minutecrafts)
Нитка
Зніміть каблучку за допомогою звичайної нитки. Вставте нитку в тонку голку, пропустіть її через кільце, а потім зніміть голку. Один кінець нитки залиште вільним, а другий кінець (розташований збоку від нігтя) туго оберніть навколо першої фаланги.
Після цього візьміть вільний кінець нитки і почніть його розмотувати. В результаті кільце повинно почати повільно рухатися по нитці.
Раніше ми повідомляли, каблучку з яким каменем краще вибрати для освідчення.
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