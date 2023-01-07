Каблучку з яким каменем краще вибрати для освідчення: ось значення кожного

Як вибрати каблучку для пропозиції руки і серця (freepik)

Красиве кільце, вибране з урахуванням зовнішності і особливостей дівчини - просто чудовий подарунок. Вибір кільця - дуже відповідальне завдання для чоловіка, адже важливо вибрати саме те, яке найбільше сподобається новій власниці.

Про це пише SantePlus.

Як вибрати кільце для освідчення Перше потрібно дізнатись розмір кільця дівчини. Найкращим варіантом залишається справжній діамант, його характеристики символізують довговічні стосунки. Діамант не повинен бути занадто великим, адже його буде не зручно носити кожного дня. Найпопулярніші дорогоцінні камені мають такі значення: Алмаз вважається найціннішим і найтвердішим дорогоцінним каменем. Його часто асоціюють з вічним коханням і шлюбом;

Рубін вважається пристрасним і могутнім дорогоцінним каменем. Його асоціюють з любов'ю, мудрістю та королівською владою;

Смарагд - яскраво-зелений дорогоцінний камінь, який часто асоціюється зі спокоєм, надією та зціленням;

Сапфір - яскраво-синій дорогоцінний камінь, який асоціюється з мудрістю, вірністю та духовною силою;

Опал - це дорогоцінний камінь, який демонструє ряд блискучих і мінливих кольорів. Його часто асоціюється з творчістю та удачею;

Аметист - дорогоцінний камінь фіолетового кольору, який асоціюється з рівновагою і спокоєм;

Топаз - жовтий або синій дорогоцінний камінь. Він асоціюється з силою та мудрістю;

Гранат - це дорогоцінний камінь червоного кольору, який асоціюється з любов'ю та пристрастю. Як розпізнати якісний камінь Щоб розпізнати якісний камінь, слід враховувати кілька критеріїв: Колір - для деяких дорогоцінних каменів, таких як діаманти, безбарвність є синонімом вищої якості;

Чистота - якісний дорогоцінний камінь не повинен мати недоліків, видимих ​​неозброєним оком. Чим чистіший камінь, тим він буде дорожчим;

Чим важчий камінь, тим дорожчим він буде. Однак важливо відзначити, що вага в каратах не повинна бути єдиним критерієм якості дорогоцінного каменю;

Сертифікат якості містить детальну інформацію про характеристики дорогоцінного каменю та видається незалежною лабораторією. Перш ніж купувати дорогоцінний камінь, важливо переконатися, що сертифікат виданий авторитетною лабораторією.