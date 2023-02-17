Вот что поможет снять кольцо с опухшего пальца дома: действенные способы

Кольцо - универсальное украшение, которое носят и мужчины, и женщины. Однако, так может случиться, когда любимое кольцо становится маленьким и не хочет сниматься с пальца. В большинстве случаев подобную проблему можно решить в домашних условиях.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
К наиболее распространенным причинам относят отек пальцев, это возникает из-за:
Обычно когда отечность спадет, то проблема решится сама собой. Однако если кольцо сильно сдавливает палец, то нужно делать определенные действия.
Медленно вращайте
Поместите большой палец под кольцо, а указательный палец поверх него и медленно вращайте кольцо, скручивая его. Двигать украшение нужно до конца пальца.
Разгладьте складки
Кожные складки на пальце могут препятствовать снятию кольца. Попросите кого-нибудь потянуть кожу пальца вниз, к вашей руке, и удерживать его в этом положении. При этом нужно постепенно крутить кольцо, продвигая его через сустав.
Холодная вода
Если отек палец, то поместите его с кольцом на несколько минут в холодную воду. После этого поднимите руку и удержите ее в таком положении 5-10 минут: холодная вода и отток крови помогут снять отек с пальца, что значительно облегчит снятие кольца.
Поможет мыло
Используйте вазелин, шампунь, мыло, крем или растительное масло. Нужно обильно смазать палец вокруг и под кольцом.
Также используйте салфетку, чтобы хорошо захватить палец и избежать скольжения.
Как снять кольцо с помощью мыла (5minutecrafts)
Нить
Снимите кольцо с помощью обычной нити. Вставьте нить в тонкую иглу, пропустите ее через кольцо и снимите иглу. Один конец нити оставьте свободным, а второй конец (расположенный сбоку от ногтя) туго оберните вокруг первой фаланги.
После этого возьмите свободный конец нити и начните его разматывать. В результате кольцо должно начать медленно двигаться по нити.
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