Вот что поможет снять кольцо с опухшего пальца дома: действенные способы

Почему кольцо трудно снять

К наиболее распространенным причинам относят отек пальцев, это возникает из-за:

большое количество выпитой жидкости;

жару;

употребление соленой пищи;

заболевание почек;

травмы;

беременность.

Обычно когда отечность спадет, то проблема решится сама собой. Однако если кольцо сильно сдавливает палец, то нужно делать определенные действия.

Как снять

Медленно вращайте

Поместите большой палец под кольцо, а указательный палец поверх него и медленно вращайте кольцо, скручивая его. Двигать украшение нужно до конца пальца.

Как снять кольцо с пальца (5minutecrafts)

Разгладьте складки

Кожные складки на пальце могут препятствовать снятию кольца. Попросите кого-нибудь потянуть кожу пальца вниз, к вашей руке, и удерживать его в этом положении. При этом нужно постепенно крутить кольцо, продвигая его через сустав.

Разгладьте кожу на пальце, чтобы легко снять кольцо (5minutecrafts)

Холодная вода

Если отек палец, то поместите его с кольцом на несколько минут в холодную воду. После этого поднимите руку и удержите ее в таком положении 5-10 минут: холодная вода и отток крови помогут снять отек с пальца, что значительно облегчит снятие кольца.

Как с помощью холодной воды снять кольцо с пальца (5minutecrafts)

Поможет мыло

Используйте вазелин, шампунь, мыло, крем или растительное масло. Нужно обильно смазать палец вокруг и под кольцом.

Также используйте салфетку, чтобы хорошо захватить палец и избежать скольжения.

Как снять кольцо с помощью мыла (5minutecrafts)

Нить

Снимите кольцо с помощью обычной нити. Вставьте нить в тонкую иглу, пропустите ее через кольцо и снимите иглу. Один конец нити оставьте свободным, а второй конец (расположенный сбоку от ногтя) туго оберните вокруг первой фаланги.

После этого возьмите свободный конец нити и начните его разматывать. В результате кольцо должно начать медленно двигаться по нити.

Нить поможет снять кольцо с пальца (5minutecrafts)