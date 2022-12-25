Ось що допоможе, щоб одяг не спадав з вішалок: надійні способи

Як вішати одяг

Гумка

Нею потрібно обмотати з двох сторін вішалку. Коли вона виявиться на кутах можна сміливо вішати плаття або інші предмети гардероба, на яких є бретельки.

Ними вони будуть чіплятися за вішалку та триматимуться на ній міцно.

Клубок ниток

Для такого трюку потрібно обв'язати плечики об'ємною в'язкою ниток. Тоді буде створено "перешкоду" тканині, вона не буде ковзати по вішалці та не буде падати.

Клей

Необхідно взяти клейовий пістолет та нанести його краплями на краї плічка. Тоді речі не будуть зісковзувати та залишатимуться на місці.

Тканина

Зазвичай вішалки дерев'яні та пластмасові і тому з них одяг легко зісковзує. Однак, можна зробити викрійку по контуру виробу та зшити.

Стрічки

Краї вішалок потрібно обмотати стрічками або шнурами. Брати потрібно товсті нитки і шнури, адже вони надійні та краще утримують речі.

Додамо, що перед сезонним зберіганням одягу обов'язково здайте верхній одяг у хімчистку. Ні в якому разі не забирайте нечищені речі в шафу, адже з-за цього шуби можуть потьмяніти і втратити свого вигляду, а шкіряні речі - втратять еластичність і блиск.