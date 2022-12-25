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Вот что поможет, чтобы одежда не спадала с вешалок: надежные способы

Что сделать, чтобы одежда не спадала с вешалок (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы одежда не мялась и оставалась аккуратной, следует держать ее в шкафу. Распространенной проблемой является то, что одежда падает с вешалки в шкафу во время хранения. Однако, такую проблему можно легко решить с помощью простых трюков.

Как сделать так, чтобы одежда не спадала с вешалок - читайте ниже.

Как вешать одежду

Резинка

Ею нужно обмотать с двух сторон вешалку. Когда она окажется на углах, можно смело вешать платье или другие предметы гардероба, на которых есть бретельки.

Ими они будут цепляться за вешалку и держаться на ней крепко.

Клубок нитей

Для такого трюка нужно обвязать плечики объемной вязкой нитей. Тогда будет создано "помеху" ткани, она не будет скользить по вешалке и не будет падать.

Клей

Необходимо взять клеевой пистолет и нанести его каплями на края плечика. Тогда вещи не будут соскальзывать и будут оставаться на месте.

Ткань

Обычно вешалки деревянные и пластмассовые и потому с них одежда легко соскальзывает. Однако можно сделать выкройку по контуру изделия и сшить.

Ленты

Края вешалок нужно обмотать лентами или шнурами. Брать нужно толстые нити и шнуры, ведь они надежны и лучше удерживают вещи.

Добавим, что перед сезонным хранением одежды обязательно сдайте верхнюю одежду в химчистку. Ни в коем случае не забирайте нечищенные вещи в шкаф, ведь из-за этого шубы могут потускнеть и потерять свой вид, а кожаные вещи - потеряют эластичность и блеск.

Ранее мы сообщали, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды.

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