Ось що дійсно допоможе захистити авто від іржі: п'ять надійних способів

Як ефективно захистити автомобіль

Наявність іржі на автомобілі впливає на стійкість кузова та може навіть пошкодити певні механічні частини. Однак, є дієві способи, які допоможуть вберегтися від такої проблеми.

Очисний засіб

Щоб видалити іржу, зміцнити кузов і запобігти появі слідів корозії, рекомендується використовувати очисний засіб на основі фосфорної кислоти. Це продукт, який можна знайти в більшості автомагазинів. Також варто взяти рукавички, маску та захисні окуляри.

Контролюйте "чутливі" зони автомобіля

Колісні арки, лонжерон, нижня частина автомобіля – це всі місця, де може з’явитися іржа. Крім того, зверніть увагу на місця, куди може проникнути вода, а саме на дах, двері та багажник. Тому не забувайте регулярно видаляти листя та шматочки гілок, які осідають і створюють вологі точки контакту.

Регулярно мийте автомобіль

Щоб усунути відкладення солі, піску та обмежити дію інших окислювачів, рекомендується щотижня регулярно мити автомобіль.

Профілактично обробляйте свій автомобіль

Придбайте спеціальний засіб та нанесіть його на вразливі ділянки авто. Він буде діяти як захисний шар, таким чином запобігаючи появі іржі.

Антикорозійна обробка

Заводський захист від іржі є базовим, він не покриває багато ділянок, які схильні до корозії, тому рекомендується заїхати на СТО для додаткової антикорозійної обробки. Також на кузов можна нанести віск (антигравійну плівку), він захищає кузов від вологи.