Що робити, якщо в бачку омивача замерзла рідина: ці способи швидко вирішать проблему

Зазвичай, якби люди не готувалися до зими, вона завжди для всіх настає несподівано. Тому часто водії до останнього використовують літню рідину та не замінюють її на морозостійку.

Як швидко розморозити омивайку в авто - читайте нижче .

Деяким водіям, у яких бачок омивача змінний дуже пощастило. Все тому, що його досить просто від’єднати його і ненадовго занести в тепле приміщення.

Коли ж лід в бачку розтане, його можна підігріти і встановлювати на місце. Теплу рідину потім прогони по системі, яка розтопить лід далі в шлангах і форсунках.

Як швидко розморозити

Кип'яток

Такий варіант для ризикованих. Все тому, що від високої температури пластик бачка може тріснути. Також важливо, щоб машина знаходилась у плюсовій температурі.

Мало хто знає, але окріп на морозі замерзає набагато швидше, аніж рідина кімнатної температури.

Гаряча омивайка

Зимова омиваюча рідина не замерзає та швидко передає тепло в бачку. Важливо слідкувати, щоб крига розтанула до переповнення бачка. В іншому випадку літня рідина дуже швидко замерзне знову.

Забрати холодну рідину, щоб замінити її гарячою, можна за допомогою розпилювача та довгої трубки.

Спирт

Теплий спирт за невеликих морозів та малої кількості льоду в бачку може допомогти.

Фен

Фен для сушіння волосся допоможе за незначних морозів. Коли на вулиці -15° C, то вже знадобиться будівельний фен.

Гаряче повітря треба подавати здалека в горловину. Важливо стежити, щоб не розплавився пластик.