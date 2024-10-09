Лікарі розповіли, що в будинку може суттєво підвищити ризик застуди

З настанням холодів усі вмикають опалення на повну та щільно зачиняють вікна. Насправді ж варто щодня провітрювати оселю, адже сухе повітря може стати причиною застуди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Важливість зволоженого повітря

Пульмонолог Емі Браун розповів, що ніс має власну внутрішню систему зволоження, яка дозволяє йому легко адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Це надзвичайно важливо, тому що це знаменує доставку свіжого, чистого, зволоженого повітря до найглибшої частини легенів.

Коли повітря занадто сухе, то це змушує ніс працювати інтенсивніше, щоб зволожити його. Коли назальна фільтрація та імунний захист не функціонують оптимально через сухе повітря, то віруси, що викликають респіраторні інфекції та осінні застуди, можуть потрапити легше в організм.

Як сухе повітря руйнує захист організму

Ринолог Пітер Хванг зазначив, що з дорова функція носа залежить від правильної анатомії, щоб забезпечити хороший потік повітря та добре зволоженого шару слизу, який допомагає підтримувати ніс зволоженим і чистим.

Цей шар слизу - це соплі у внутрішній оболонці носової порожнини, які діють як фізична блокада для вірусів і бактерій.

Порожнина носа також містить мільярди клітин, які виглядають як мікроскопічні виступи, схожі на пальці, які намагаються змітати бактерії та віруси.

Усі ці захисні сили знаходяться під загрозою, коли виникає сухість у носі.

Коли температура всередині носа падає, це порушує роботу приблизно 50% мільярдів клітин, які забезпечують функцію противірусного імунного захисту у ніздрях.

Тому, коли погода прохолоджується, вологість падає, то носу важче підтримувати зволоженим шар слизу.

Експерти назвали основні ознаки сухості у носі:

загальний дискомфорт у носі, біль, свербіж або закладеність

густий слиз, що може призвести до посилення закладеності та дискомфорту

лущення шкіри

жовтий слиз

носові кровотечі

Що варто зробити

Забезпечення належної вологості у будинку є ключем до довгострокового полегшення.

Зволожувач повітря може допомогти, якщо навколишнє середовище занадто сухе. Однак, варто бути обережними, адже надмірна вологість у приміщенні також може ускладнити дихання та призвести до зростання цвілі.

Знайдіть ідеальний баланс, забезпечивши вологість у приміщенні приблизно 35-45%.