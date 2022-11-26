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Як відрізнити гайморит від застуди: ось на що варто звернути увагу

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Субота 26 листопада 2022 18:36
Як відрізнити гайморит від застуди: ось на що варто звернути увагу Як відрізнити гайморит від застуди (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Іноді важко зрозуміти, на що саме захворіла людина, адже гайморит чи застуда мають дуже схожі симптоми. Однак, є певні підказки, які допоможуть визначити, що виникла інфекція носових пазух чи застуда

Про це повідомили в Instagram-спільноті "doc.ua_official".

Симптоми застуди

До основних симптомів застуди, на які варто першочергово звернути увагу, відносять:

  • закладений ніс та нежить;
  • чхання;
  • кашель;
  • підвищення температури до 38-39 градусів;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • зниження апетиту;
  • слабкість;
  • м'язові та головні болі.

Як виявити гайморит

Гайморит - це запальний процес, що вражає гайморові пазухи. Зима та осінь - це періоди, коли спостерігається загострення захворювання. До основних симптомів відносять:

  • нежить (поперемінно закладається права та ліва половина носа);
  • гній у носовій порожнині;
  • підвищення температури;
  • тяжкість у голові;
  • біль у переніссі та скронях;
  • втрата нюху;
  • швидка стомлюваність;
  • погіршення пам'яті.

Найкращою протидією гострим респіраторно-вірусним інфекціям є заходи щодо їх профілактики. Ось способи, які допоможуть уникнути захворювань:

  • З приходом сезону застуд дотримуйтеся правил особистої гігієни з особливою ретельністю. Мийте і дезінфікуйте руки після відвідин усіх громадських місць;
  • При чханні й нежитю використовуйте паперові хустинки. Коли чхаєте, завжди намагайтеся використати хустинку - це запобіжить поширенню інфекції далі;
  • Провітрюйте приміщення 2-3 рази на день по 15-20 хв. Найчастіше в осінньо-зимовий період люди заражаються, тривало перебуваючи у закритих приміщеннях;
  • Уникайте куріння. Повітря, що містить тютюновий дим, є сильним подразником для слизової носоглотки та легенів, а людина, яка курить, буде більш схильною до інфікування;
  • Робіть вологе прибирання приміщень - двічі на день;
  • Харчуйтеся правильно: вживайте якнайбільше ягід, фруктів та овочів, що містять багато вітаміну С.

Раніше лікар розповідала від такого лікування ГРВІ може стати ще гірше.

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