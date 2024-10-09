Врачи рассказали, что в доме может существенно повысить риск простуды

С наступлением холодов все включают отопление на полную и плотно закрывают окна. На самом же деле стоит ежедневно проветривать дом, ведь сухой воздух может стать причиной простуды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Важность увлажненного воздуха

Пульмонолог Эми Браун рассказал, что нос имеет собственную внутреннюю систему увлажнения, позволяющую ему легко адаптироваться к изменениям внешней среды.

Это чрезвычайно важно, потому что это знаменует доставку свежего, чистого, увлажненного воздуха в глубокую часть легких.

Когда воздух слишком сухой, то это заставляет нос работать интенсивнее, чтобы увлажнить его. Если назальная фильтрация и иммунная защита не функционируют оптимально из-за сухого воздуха, то вирусы, вызывающие респираторные инфекции и осенние простуды, могут попасть легче в организм.

Как сухой воздух разрушает защиту организма

Ринолог Питер Хванг отметил, что здоровая функция носа зависит от правильной анатомии, чтобы обеспечить хороший поток воздуха и хорошо увлажненного слоя слизи, который помогает поддерживать нос увлажненным и чистым.

Этот слой слизи - это сопли во внутренней оболочке носовой полости, действующие как физическая блокада для вирусов и бактерий.

Полость носа также содержит миллиарды клеток, которые выглядят как микроскопические выступы, похожие на пальцы, пытающиеся сметать бактерии и вирусы.

Все эти защитные силы находятся под угрозой, когда возникает сухость носа.

Когда температура внутри носа падает, это нарушает работу примерно 50% миллиардов клеток, обеспечивающих функцию противовирусной иммунной защиты в ноздрях.

Поэтому когда погода охлаждается, влажность падает, то носу труднее поддерживать увлажненным слой слизи.

Эксперты назвали основные признаки сухости в носу:

общий дискомфорт в носу, боль, зуд или заложенность

густая слизь, что может привести к усилению заложенности и дискомфорта

шелушение кожи

желтая слизь

носовые кровотечения

Что следует сделать

Обеспечение должной влажности в доме является ключом к долгосрочному облегчению.

Увлажнитель воздуха может помочь, если окружающая среда слишком сухая. Однако следует быть осторожными, ведь чрезмерная влажность в помещении также может осложнить дыхание и привести к росту плесени.

Найдите идеальный баланс, обеспечив влажность в помещении примерно 35-45%.