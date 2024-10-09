Врачи рассказали, что в доме может существенно повысить риск простуды
С наступлением холодов все включают отопление на полную и плотно закрывают окна. На самом же деле стоит ежедневно проветривать дом, ведь сухой воздух может стать причиной простуды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Важность увлажненного воздуха
Пульмонолог Эми Браун рассказал, что нос имеет собственную внутреннюю систему увлажнения, позволяющую ему легко адаптироваться к изменениям внешней среды.
Это чрезвычайно важно, потому что это знаменует доставку свежего, чистого, увлажненного воздуха в глубокую часть легких.
Когда воздух слишком сухой, то это заставляет нос работать интенсивнее, чтобы увлажнить его. Если назальная фильтрация и иммунная защита не функционируют оптимально из-за сухого воздуха, то вирусы, вызывающие респираторные инфекции и осенние простуды, могут попасть легче в организм.
Как сухой воздух разрушает защиту организма
Ринолог Питер Хванг отметил, что здоровая функция носа зависит от правильной анатомии, чтобы обеспечить хороший поток воздуха и хорошо увлажненного слоя слизи, который помогает поддерживать нос увлажненным и чистым.
Этот слой слизи - это сопли во внутренней оболочке носовой полости, действующие как физическая блокада для вирусов и бактерий.
Полость носа также содержит миллиарды клеток, которые выглядят как микроскопические выступы, похожие на пальцы, пытающиеся сметать бактерии и вирусы.
Все эти защитные силы находятся под угрозой, когда возникает сухость носа.
Когда температура внутри носа падает, это нарушает работу примерно 50% миллиардов клеток, обеспечивающих функцию противовирусной иммунной защиты в ноздрях.
Поэтому когда погода охлаждается, влажность падает, то носу труднее поддерживать увлажненным слой слизи.
Эксперты назвали основные признаки сухости в носу:
- общий дискомфорт в носу, боль, зуд или заложенность
- густая слизь, что может привести к усилению заложенности и дискомфорта
- шелушение кожи
- желтая слизь
- носовые кровотечения
Что следует сделать
Обеспечение должной влажности в доме является ключом к долгосрочному облегчению.
Увлажнитель воздуха может помочь, если окружающая среда слишком сухая. Однако следует быть осторожными, ведь чрезмерная влажность в помещении также может осложнить дыхание и привести к росту плесени.
Найдите идеальный баланс, обеспечив влажность в помещении примерно 35-45%.
Для кратковременного облегчения попробуйте использовать назальные спреи на основе физраствора и избегать использования дома ароматизированных вещей.
Ранее мы сообщали, какие напитки нельзя пить при простуде.
Читайте также, как отличить гайморит от простуды.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.