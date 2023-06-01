Ось що буде з вами, якщо з'їдати два яблука на день

У чому полягає дослідження

У дослідженні, що фінансувалося брендом Mars, взяли участь понад 3500 здорових дорослих віком близько 71 року. Вони приймали харчову добавку по 500 мг або пустушку протягом трьох років.

Водночас вони проходили тести на память та заповнювали анкети про харчування.

Вчені повідомили, що у тих, хто приймав флаваноли, показники пам'яті трохи покращали. А люди, які погано харчувалися до дослідження, та вживали флаваноли, отримали добрі результати покращення пам'яті.

Також дослідники заявили, що флаваноли не діють на людей, у яких немає їхнього дефіциту, але для людей з низьким споживанням сполуки споживання продуктів, багатих на ці сполуки може поліпшити функцію пам'яті.

Де містяться флаваноли

"Це дійсно важливе дослідження, що показує, що доза флавоноїдів, званих флаванолами, присутніх у чаї, какао, яблуках, ягодах, є ключем до покращення пам'яті в старінні мозку", - повідомив професор Едін Кессіді, завідувач кафедри харчування та профілактичної медицини Королівського університету Белфаст.

Необхідна добова доза для людини – 500 мг. Її ви можете отримати, випивши одну чашку чаю, з'ївши пару порцій ягід чи два яблука.

Також відомо, що продукти, які містять флаваноли, зокрема яблука, допомагають знизити артеріальний тиск. Для цього слід з'їсти 2 фрукти щодня. А ще цей фрукт сприяє збільшенню кількості корисних кишкових бактерій.