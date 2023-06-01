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Вот что будет с вами, если съедать два яблока в день

Фото: Зачем съедать по одном яблоку в день (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яблоки - это фрукт, любимый многими украинцами. Недавно исследователи обнаружили, что функция памяти у взрослых, которые плохо питались, улучшилась после того, как они потребляли 500 мг флаванолов в день в виде витаминных добавок. Эти вещества содержатся также в яблоках и ягодах.

Профессор нейропсихологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке Адам Брикман сообщил, что открытие "повышает возможность использования диет, богатых флавонолами, для улучшения когнитивных функций", пишет Express.

В чем состоит исследование

В исследовании, финансируемом брендом Mars, приняли участие более 3500 здоровых взрослых в возрасте около 71 года. Они принимали пищевую добавку по 500 мг или пустышку в течение трех лет.

В это же время они проходили тесты на память и заполняли анкеты о питании.

Ученые сообщили, что у тех, кто принимал флаванолы, показатели памяти немного улучшились. А люди, которые плохо питались до исследования, и употребляли флаванолы, получили хорошие результаты улучшения памяти.

Также исследователи заявили, что флаванолы не действуют на людей, у которыхнет их дефицита, но для людей с низким потреблением соединения потребление продуктов, богатых флаванолами, может улучшить функцию памяти.

Где содержатся флаванолы

"Это действительно важное исследование, показывающее, что доза флавоноидов, называемых флаванолами, присутствующих в чае, какао, яблоках, ягодах, является ключом к улучшению памяти в старение мозга", - сообщил профессор Эдин Кэссиди, заведующий кафедрой питания и профилактической медицины Королевского университета в Белфасте.

Необходимая суточная доза для человека - 500 мг. Ее вы можете получить, випыв одна чашку чая, съев пара порций ягод или два яблока.

Также известно, что продукты, в которых содержатся флаванолы, в частности яблоки, помогают снизить артериальное давление. Для этого следует съесть 2 фрукта каждый день. А еще этот фрукт способствуют увеличению количества полезных кишечных бактерий.

Напомним, что названа категория людей, которым не стоит злоупотреблять фруктами.

Раньше мы рассказывали, какой фрукт эффективно снижает уровень холестерина в организме.

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