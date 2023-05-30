Названа категорія людей, яким не варто зловживати фруктами: про кого мова

Відомо, що фрукти містять велику кількість цукру - фруктози. І він може бути таким самим шкідливим, як і той, що в солодощах і газованих напоях. Насамперед може розвинутися непереносність фруктози та, як результат, організм не зможе нормально всмоктувати її. Це називається мальабсорбція фруктози.

Як визначити її в себе, розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram .

Важливі сигнали організму

Фруктоза - це простий цукор, який ми отримуємо переважно з фруктів і деяких овочів. Якщо ви споживаєте фруктозу та відчуваєте проблеми з травленням, у вас може бути порушення всмоктування фруктози.

"Окрім фруктози, подібний вплив також мають фруктани. Непереносність фруктану може співіснувати з порушенням всмоктування фруктози або бути основною причиною симптомів", - зазначає фахівець.



Серед причин вона відзначає такі:

спадкові ензимопатії

дисбаланс корисних і шкідливих бактерій у кишківнику

велике споживання рафінованої та обробленої їжі

наявні хронічні захворювання кишківника

запалення

стрес

Симптомами непереносності фруктози є:

нудота

метеоризм

біль у животі

діарея

блювота

хронічна втома

порушення всмоктування деяких поживних речовин, таких як залізо

"Крім того, є докази того, що порушення всмоктування фруктози пов'язане з розладами настрою та депресією. Нещодавно одне дослідження припустило, що мальабсорбція фруктози була пов'язана зі зниженням рівня триптофану, який відіграє велику роль у розвитку депресивних розладів", - пояснює лікар.

Що робити, якщо вам погано після фруктів

Для початку варто виключити цукор із раціону. Після цього варто визначити продукти з високим вмістом фруктози в раціоні та виключити лише їх на період загострення.

Нижче наведено перелік продуктів, в яких міститься фруктоза:

Продукти із вмістом фруктози (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)