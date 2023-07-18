Сокровищница витаминов и минералов. Эти плоды помогут быстро заснуть
Вишня - очень сочный и вкусный плод. Она хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако ее вкус - не единственное преимущество. Стоит знать, как она влияет на организм и что происходит при ее регулярном употреблении.
В чем польза вишен и почему их нужно есть, рассказали в популярном издании Financialexpress.
Польза таких плодов
Эти маленькие, но чрезвычайно полезные плоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Речь идет о витаминах группы B, марганце, меди, магнии и витамине К.
Такие вещества способствуют хорошему кровообращению в организме, продуктивной работе мозга и положительно влияют на работу нервной системы.
Вишни также являются хорошим источником клетчатки, которая помогает поддерживать вашу пищеварительную систему здоровой.
Противовоспалительные свойства этих плодов могут быть полезны людям с артритом и подагрой. К тому же считается, что вишню полезно есть беременным.
Что будет, если каждый день есть вишню
По словам экспертов, если каждый день есть вишню, она принесет немало пользы организму.
- улучшение пищеварения
- стабильное артериальное давление
- улучшение качества сна, поскольку содержит мелатонин
- вишни помогают поддерживать регулярное сердцебиение и помогают выводить избыток натрия из организма
- эти плоды могут помочь облегчить мышечную боль, повреждения и воспаления, вызванные физическими упражнениями
- усиление эффективности физических упражнений
Кому есть вишню не стоит
Если у вас чувствительный желудок, то чрезмерное употребление вишни может привести к диарее, газам или вздутию живота.
Специалисты также предупреждают, что людям, больным диабетом, следует ограничить потребление этих плодов.
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