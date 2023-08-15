Ось що буде, якщо довго не мити автомобіль

Багато автомобілістів вважають, що догляд за чистотою автомобіля є обов'язковим. Однак, інколи довгий період не вдається підтримувати машину в чистоті, тому варто знати про наслідки.

Як забруднення впливає на машину

Бруд, який залишився на авто є абразивним. Тому з часом може зіпсуватись прозоре покриття автомобіля і з'являється іржа, потьмяніння кольору та плями.

До того ж неправильно очищене лобове скло, особливо взимку, може погіршити видимість при керуванні транспортним засобом та спричинити дорожньо транспортну пригоду.

Миття авто дозволяє видалити бруд з автомобіля, тоді як нанесення воску та герметика на поверхню додатково допомагає захистити верхній шар фарби від пошкодження.

Експерти рекомендують мити автомобіль кожні два тижні. У спеку робити це слід вранці, щоб знизити шкідливий вплив сонячних променів на покриття кузова.

Взимку не можна залишати машину вологою. У холодну пору року рекомендується мити транспортний засіб у приміщенні з плюсовою температурою. Якщо забезпечити такі умови немає можливості, то до водних процедур рекомендується вдаватися якомога рідше.

Салон автомобіля слід чистити частіше, особливо якщо у вас є діти, якщо ви їсте в машині або проводите в ній дуже багато часу.

Як правильно мити авто

За допомогою шланги обмийте автомобіль, щоб позбутись пилу та великих частинок бруду. Далі нанесіть спеціальні хімічні засоби та зачекайте 2-5 хвилин.

У цей момент активні компоненти піни розчинять забруднення. Якщо плями залишилися, можна додатково скористатися м’якою губкою. В кінці все потрібно змити водою.

Завершальний етап - оброблення поверхні машини захисними засобами.

Щоб почистити салон, необхідно зняти килимки. Якщо вони гумові - очистіть за допомогою шланга та води під тиском. Всередині пропилососьте, щоб позбутись сміття та пилу.