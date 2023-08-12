Ці авто найчастіше викрадають в Україні. Перевірте, чи входить ваше до списку

Автокрадіжки - це ще один вид злочинності, якого варто остерігатися українцям. Причому існує перелік із моделями машин, які викрадають найчастіше, тому їхнім власникам варто бути особливо обачними.

Переліком найбільш "вразливих" авто поділилися на сайті Опендатабот .

Яка ситуація по Україні

У 2023 році загалом було зафіксовано 809 випадків автовикрадення, але найбуремнішим у цьому сенсі став 2022 рік. У той період 7 907 автівок були викраденими.

За кількістю автоугонів протягом 2021-2023 років у регіонах лідирують:

Донецька область - 2 663

Луганська область - 1 906

Запорізька область - 1 454

Харківська область - 1 040

Дніпровська область - 955

Найменша кількість випадків викрадення авто в Івано-Франківській області - всього 33. А в Києві було зафіксовано 797 звернень.

Які авто викрадають найчастіше

Найчастіше викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли. Водночас викрадачі звертаються до "екзотики" та привласнюють тракторні причепи, хоча кількість таких випадків порівняно невелика - 34.

А от автопричепи викрадають у понад 10 разів частіше. У 2023 році таких випадків було зафіксовано понад 500.

Кількість викрадених легкових автомобілів сягає майже 10 000, вантажних - 1 810, а мотоциклів - 747.

Найпопулярніші серед крадіїв марки авто

У цьому аспекті склалася така статистика:

ВАЗ - 135 випадків

MERSEDES-BENZ - 41 випадок

ГАЗ - 34 випадки

Volkswagen - 32 випадки

RENAULT - 25 випадків

ЗАЗ - 19 випадків

HYUNDAI - 18 випадків

Nissan - 18 випадків

Toyota - 17 випадків

Інші - 470 випадків

Стосовно моделей, то найчастіше автовикрадачі привласнювали ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster.