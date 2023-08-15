Вот что будет, если долго не мыть автомобиль

Многие автомобилисты считают, что уход за чистотой автомобиля обязателен. Однако иногда долгий период не удается поддерживать машину в чистоте, поэтому следует знать о последствиях.

Как загрязнение влияет на машину

Грязь, которая осталась на авто, является абразивной. Потому со временем может испортиться прозрачное покрытие автомобиля и появляется ржавчина, потускнение цвета и пятна.

К тому же неправильно очищенное лобовое стекло, особенно зимой, может ухудшить видимость при управлении транспортным средством и привести к дорожно-транспортному происшествию.

Мытье авто позволяет удалить грязь из автомобиля, в то время как нанесение воска и герметика на поверхность дополнительно помогает защитить верхний слой краски от повреждения.

Эксперты рекомендуют мыть автомобиль каждые две недели. В жару делать это следует утром, чтобы снизить вредное воздействие солнечных лучей на покрытие кузова.

Зимой нельзя оставлять машину влажной. В холодное время года рекомендуется мыть транспортное средство в помещении с плюсовой температурой. Если обеспечить такие условия нет возможности, то к водным процедурам рекомендуется прибегать как можно реже.

Салон автомобиля следует чистить почаще, особенно если у вас есть дети, если вы едите в машине или проводите в ней очень много времени.

Как правильно мыть авто

С помощью шланга промойте автомобиль, чтобы избавиться от пыли и больших частиц грязи. Затем нанесите специальные химические средства и подождите 2-5 минут.

В этот момент активные компоненты пены растворят загрязнение. Если пятна остались, можно дополнительно воспользоваться мягкой губкой. В конце все нужно смыть водой.

Завершающий этап - обработка поверхности машины защитными средствами.

Чтобы почистить салон, нужно снять коврики. Если они резиновые - очистите с помощью шланга и воды под давлением. Внутри пропылесосьте, чтобы избавиться от мусора и пыли.