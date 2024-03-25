Ось що буде з двигуном, якщо не їздити автомобілем 17 років (відео)

Що станеться з двигуном

Двигуни, які здавалось би, є легендарними, можуть повністю зламатись після простою.

Особливо якщо залишити їх повними мастила та палива на 17 років без руху.

Експерти показали демонтаж 5,8-літрового двигуна Ford Windsor V-8, який простояв довго "на полиці".

В результаті це призвело до значного пошкодження водою та іржі. Двигун від Ford F-250 1997 року з пробігом 337 тисяч кілометрів показав явні ознаки зносу через тривалий вплив вологи.

Зокрема, компоненти двигуна були серйозно уражені іржею, з великими пошкодженнями клапанів, впускних отворів і головок циліндрів.

Під час демонтажу майстри помітили, що багато частин двигуна заіржавіли та покрилися корозією.

Деякі компоненти, як-от поршні не рухались через іржу. Тому цю частину навіть не можна було розібрати.

Зовні не було видно якихось очевидних катастрофічних проблем. З часом цей двигун просто зіпсувався через недбалість.

Загалом демонтаж двигуна Ford Windsor V-8 служить попередженням про наслідки тривалого перебування під впливом вологи.

Що станеться з двигуном, якщо він буде довго стояти (скриншот)