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Вот что будет с двигателем, если не ездить на автомобиле 17 лет (видео)

Что произойдет с двигателем, если он будет стоять долго (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Простой автомобиля может сильно навредить и не имеет значения, где вы оставили машину - на улице или в теплом гараже. Особенно может пострадать двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Motor1.

Что произойдет с двигателем

Двигатели, которые, казалось бы, легендарны, могут полностью сломаться после простоя.

Особенно если оставить их полными смазки и топлива на 17 лет без движения.

Эксперты показали демонтаж 5,8-литрового двигателя Ford Windsor V-8, который простоял долго "на полке".

В результате это привело к значительному повреждению водой и ржавчины. Двигатель от Ford F-250 1997 года с пробегом 337 тысяч километров показал явные признаки износа из-за длительного воздействия влаги.

В частности, компоненты двигателя были серьезно поражены ржавчиной с большими повреждениями клапанов, впускных отверстий и головок цилиндров.

Во время демонтажа мастера заметили, что многие части двигателя заржавели и покрылись коррозией.

Некоторые компоненты, такие как поршни не двигались через ржавчину. Потому эту часть даже нельзя было разобрать.

Внешне не было видно каких-либо очевидных катастрофических проблем. Со временем этот двигатель просто испортился из-за халатности.

В общем, демонтаж двигателя Ford Windsor V-8 служит предупреждением о последствиях длительного пребывания под воздействием влаги.

Что произойдет с двигателем, если он будет долго стоять (скриншот)

 

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