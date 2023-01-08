Ось навіщо натирати яйця олією перед тим, як покласти в холодильник

Корисний лайфхак

Щоб продовжити термін зберігання яєць в холодильнику, натріть шкаралупу соняшниковою олією.

Нанесіть олію на яйце тонким шаром, покриваючи рівномірно всю поверхню шкаралупи.

Вона утворює захисну плівку, яка і дозволить збільшити в рази термін зберігання яєць, як домашніх, так і фабричних.

Як зберігати в холодильнику

Термін зберігання курячих яєць в холодильнику може тривати до 28 днів при дотриманні температурного режиму, але не тільки. Продовжити терміни допоможуть ці секрети:

правильне розташуванням продукту - гострим кінчиком вниз;

віддайте перевагу картонному, а не пластиковому контейнеру;

найкраще обрати середні полиці холодильника - там перепад температури найменший.

Чим так корисні яйця?

Яйця багаті: високоякісним білком, корисними жирами, вітамінами, холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Крім того яйця багаті лецитином. Яйце середнього розміру містить близько 700 мг лецитину. Він може сприяти метаболізму холестерину і ліпідів в крові, пригнічувати атеросклероз і високий кров'яний тиск.