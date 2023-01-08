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Вот зачем натирать яйца маслом перед тем, как положить в холодильник

Как правильно хранить яйца (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Яйца в этом году стали на вес золота из-за заоблачной цены на десяток. Поэтому следует внимательно относиться к хранению ценного продукта.

Что произойдет, если натирать яйца маслом перед тем, как положить их в холодильник – в материале Styler ниже.

Полезный лайфхак

Чтобы продлить срок хранения яиц в холодильнике, натрите скорлупу подсолнечным маслом.

Нанесите масло на яйцо тонким слоем, покрывая равномерно всю поверхность скорлупы.

Она образует защитную пленку, которая и позволит увеличить в разы срок хранения яиц как домашних, так и фабричных.

Как хранить в холодильнике

Срок хранения куриных яиц в холодильнике может быть до 28 дней при соблюдении температурного режима, но не только. Продлить сроки помогут эти секреты:

  • правильное расположение продукта - острым кончиком вниз;
  • отдайте предпочтение картонному, а не пластиковому контейнеру;
  • лучше всего выбрать средние полки холодильника – там перепад температуры наименьший.

Чем так полезны яйца?

Яйца богаты: высококачественным белком, полезными жирами, витаминами, холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий).

Кроме того, яйца богаты лецитином. Яйцо среднего размера содержит около 700 мг лецитина. Он может способствовать метаболизму холестерина и липидов в крови, подавлять атеросклероз и высокое кровяное давление.

Раньше мы писали, почему нельзя переваривать яйца дольше 10 минут.

Кроме того, читайте, как правильно варить куриное филе, чтобы его не испортить.

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