Ось навіщо класти цибулю в морозильну камеру: хитрість, яка міняє все

Існує багато корисних лайфхаків і кухонних трюків, але ви можете навіть не здогадуватися, навіщо досвідчені люди кладуть цибулю в морозильну камеру.
Про цю хитрість читайте нижче в матеріалі Styler.
Такий трюк використовують люди, для яких нарізання, натирання і навіть чищення цибулі викликає страшенний дискомфорт і море сліз.
Щоб цього уникнути, просто покладіть цибулину, яку ви плануєте використати в готуванні, в морозильну камеру.
Дістаньте її за 15 хвилин і сміливо чистіть, нарізайте, дрібно кришіть, натирайте чи чавіть сік. Сліз не буде.
Найкраще, що ви можете зробити, щоб не наплакатися, різати швидко і гострим ножем. Так хмара "сльозогінного газу" з цибулі просто не встигне долетіти до ваших очей.
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