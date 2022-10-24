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Ось навіщо класти цибулю в морозильну камеру: хитрість, яка міняє все

Колаж РБК-Україна: Навіщо класти цибулю в морозильну камеру
Автор: Світлана Мащенко

Існує багато корисних лайфхаків і кухонних трюків, але ви можете навіть не здогадуватися, навіщо досвідчені люди кладуть цибулю в морозильну камеру.

Про цю хитрість читайте нижче в матеріалі Styler.

Цибуля в морозилці - хитрість, яка міняє все

Такий трюк використовують люди, для яких нарізання, натирання і навіть чищення цибулі викликає страшенний дискомфорт і море сліз.

Щоб цього уникнути, просто покладіть цибулину, яку ви плануєте використати в готуванні, в морозильну камеру.

Дістаньте її за 15 хвилин і сміливо чистіть, нарізайте, дрібно кришіть, натирайте чи чавіть сік. Сліз не буде.

Які ще способи уникнути сліз від цибулі?

Найкраще, що ви можете зробити, щоб не наплакатися, різати швидко і гострим ножем. Так хмара "сльозогінного газу" з цибулі просто не встигне долетіти до ваших очей.

А ці способи взагалі не працюють

  • Різати цибулю поруч із запаленою свічкою або газовою конфоркою.
  • Одягати окуляри. Вони повинні закривати буквально усе обличчя цілком, щоб був ефект.
  • Змащувати ніж і дошку оцтом або лимонним соком перед тим, як різати.
  • Дихати через рот - по-перше, складно, по-друге, не допомагає.
  • Класти цибулю у мікрохвильовку на 10-15 секунд перед нарізкою - тільки смердіти буде по усій квартирі.
  • Тримати у роті шматок хліба.

Раніше ми писали, як відтерти решітку від духовки дуже простим способом, без зайвих затрат і зусиль.

Також читайте, які електроприлади слід вимкнути просто зараз, щоб значно зекономити.

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