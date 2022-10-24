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Вот зачем класть лук в морозильную камеру: хитрость, которая меняет все

Коллаж РБК-Украина: Зачем класть лук в морозильную камеру
Автор: Светлана Мащенко

Есть много полезных лайфхаков и кухонных трюков, но вы можете даже не догадываться, зачем опытные люди кладут лук в морозильную камеру.

Об этой уловке читайте ниже в материале Styler.

Лук в морозилке – хитрость, которая меняет все

Такой трюк используют люди, для которых нарезка, натирка и даже чистка лука вызывает страшный дискомфорт и море слез.

Чтобы этого избежать, просто положите луковицу, которую вы планируете использовать в приготовлении, в морозильную камеру.

Достаньте ее через 15 минут и смело чистите, нарезайте, мелко крошите, натирайте или давите сок. Слез не будет.

Какие еще способы избежать слез от лука?

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не наплакаться, резать быстро и острым ножом. Так облако "слезоточивого газа" из лука просто не успеет долететь до ваших глаз.

А эти способы вообще не работают

  • Резать лук рядом с зажженной свечой или газовой конфоркой.
  • Надеть очки. Они должны закрывать буквально все лицо целиком, чтобы был эффект.
  • Смазывать нож и доску уксусом или лимонным соком, прежде чем резать.
  • Дышать через рот – во-первых, сложно, во-вторых, не помогает.
  • Класть лук в микроволновку на 10-15 секунд перед нарезкой – только вонять будет по всей квартире.
  • Держать во рту кусок хлеба.

Раньше мы писали, как оттереть решетку от духовки очень простым способом, без лишних затрат и усилий.

Также читайте, какие электроприборы следует отключить прямо сейчас, чтобы значительно сэкономить.

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