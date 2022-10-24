Вот зачем класть лук в морозильную камеру: хитрость, которая меняет все

Есть много полезных лайфхаков и кухонных трюков, но вы можете даже не догадываться, зачем опытные люди кладут лук в морозильную камеру.
Об этой уловке читайте ниже в материале Styler.
Такой трюк используют люди, для которых нарезка, натирка и даже чистка лука вызывает страшный дискомфорт и море слез.
Чтобы этого избежать, просто положите луковицу, которую вы планируете использовать в приготовлении, в морозильную камеру.
Достаньте ее через 15 минут и смело чистите, нарезайте, мелко крошите, натирайте или давите сок. Слез не будет.
Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не наплакаться, резать быстро и острым ножом. Так облако "слезоточивого газа" из лука просто не успеет долететь до ваших глаз.
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