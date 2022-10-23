Як відтерти решітку від духовки без затрат та спецзасобів (інструкція)

Відтерти забруднену решітку з духовки значно простіше, ніж ви думаєте. Після такої чистки, вона блищатиме, мов нова.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Цей спосіб спрацює навіть з дуже забрудненою решіткою, навіть якщо на ній застарілий нагар, багато жиру чи іржа.

Крім того, таким чином можна очищати решітки від барбекю, які брудняться щоразу після приготування їжі на мангалі.

Покрокова інструкція з очистки решітки

Дістаньте вашу брудну решітку. Візьміть звичайну фольгу для зберігання та запікання продуктів і відірвіть шматок. Згодиться навіть фольга від шоколадки.

Скрутіть з фольги чималеньку кульку. Візьміть цю кульку і гарненько пройдіть по кожній секції вашої решітки.

Вже після кількох рухів перша секція засяє чистотою. Продовжуйте так робити на всій решітці.

Жодної хімії і зайвих зусиль вам не знадобиться.