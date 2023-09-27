Ось яку помилку роблять усі під час приготування грибів

Гриби - вишуканий і смачний компонент для багатьох страв. Вони роблять їжу більш цікавою, незвичайною і багатогранною. Однак, під час приготування варто уникати поширену помилку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на польський сайт Odzywianie wprost.
Півфіналіст польського "Майстер Шефа" Лешек Водницький розповів, що гриби за його методом приготування виходять дуже смачними.
Як виявилось, більшість припускається помилки - спочатку додають на розігріту сковороду цибулю, а потім - гриби.
Кухар каже, що це неправильно. Спочатку потрібно додати гриби в розігріту оливкову олію і зачекати, поки вони злегка підрумʼяняться. Тільки після цього додаємо цибулю та смажити, помішуючи.
Якщо додати цибулю першою, то це призведе до того, що вона підрумʼяниться і наситить смак грибів, які вже не будуть ідеально просмажені. Також, якщо ви додаєте до грибів ще й часник, то дотримуйтеся такого порядку: гриби, цибуля, часник.
За словами кухаря, гриби краще смажити на оливкові олії або топленому маслі. Спочатку обсмажте гриби на оливковій олії, а перед додаванням цибулі додайте трохи вершкового масла.
Також більшість грибів при смаженні можуть виділяти сік, який необхідно випарувати.
Деякі отруйні гриби можуть мати схожі характеристики з білим грибом. Але існують головні ознаки:
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