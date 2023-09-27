Ось яку помилку роблять усі під час приготування грибів

Яку помилку допускають усі

Півфіналіст польського "Майстер Шефа" Лешек Водницький розповів, що гриби за його методом приготування виходять дуже смачними.

Як виявилось, більшість припускається помилки - спочатку додають на розігріту сковороду цибулю, а потім - гриби.

Кухар каже, що це неправильно. Спочатку потрібно додати гриби в розігріту оливкову олію і зачекати, поки вони злегка підрумʼяняться. Тільки після цього додаємо цибулю та смажити, помішуючи.

Якщо додати цибулю першою, то це призведе до того, що вона підрумʼяниться і наситить смак грибів, які вже не будуть ідеально просмажені. Також, якщо ви додаєте до грибів ще й часник, то дотримуйтеся такого порядку: гриби, цибуля, часник.

На чому смажити гриби

За словами кухаря, гриби краще смажити на оливкові олії або топленому маслі. Спочатку обсмажте гриби на оливковій олії, а перед додаванням цибулі додайте трохи вершкового масла.

Також більшість грибів при смаженні можуть виділяти сік, який необхідно випарувати.

Як відрізнити їстівні гриби від неїстівних

Деякі отруйні гриби можуть мати схожі характеристики з білим грибом. Але існують головні ознаки: