Вот какую ошибку совершают все во время приготовления грибов

Какую ошибку допускают все

Полуфиналист польского "Мастер Шефа" Лешек Водницкий рассказал, что грибы по его методу приготовления получаются очень вкусными.

Как оказалось, большинство допускает ошибку - сначала добавляют на разогретый сковороду лук, а затем - грибы.

Повар говорит, что это неправильно. Сначала нужно добавить грибы в разогретое оливковое масло и подождать, пока они слегка подрумянятся. Только после этого добавляем лук и жарим, помешивая.

Если добавить лук первым, то это приведет к тому, что он подрумянится и насытит вкус грибов, которые уже не будут идеально обжарены. Также, если вы добавляете к грибам еще и чеснок, то соблюдайте такой порядок: грибы, лук, чеснок.

На чем жарить грибы

По словам повара, грибы лучше жарить на оливковом масле или топленом масле. Сначала обжарьте грибы на оливковом масле, а перед добавлением лука добавьте немного сливочного масла.

Также большинство грибов при жарке может выделять сок, который необходимо испарить.

Как отличить съедобные грибы от несъедобных

Некоторые ядовитые грибы могут иметь схожие характеристики с белым грибом. Но существуют главные признаки: