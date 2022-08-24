Эти способы помогут заморозить грибы на зиму, чтобы сохранить их вкус и аромат

Грибы - это всегда вкусно. Если вы собираете или покупаете грибы, то стоит сделать запасы на зиму. Для того, чтобы они точно не испортились, лучше всего их заморозить.

Для сырой заморозки подходят маслята, боровики, опята, лисички, шампиньоны, белые. Такие грибочки после разморозки сохранят аромат, будут держать форму и украсят любое блюдо.

Так, перед тем как поместить дары леса на полку морозильной камеры, их следует очистить от грязи.

Мыть грибы не рекомендуется, стоит взять щетку или губку для мытья посуды. Грибы легко впитывают воду, которая в процессе замораживания станет льдом в морозилке.

Однако, если загрязнения значительные, допускается сполоснуть грибы под проточной водой, однако замачивать их не стоит.

Чтобы заморозить грибочки, вовсе не обязательно подвергать их дополнительной обработке в виде жарки или варки.

Можно рассортировать их по размеру: маленькие замораживать полностью, тогда как крупные грибы лучше разрезать.

Переложить грибы стоит в пакеты или контейнеры для заморозки и положить в морозилку.. Отметим, если грибы все же попали под воду, выложите их одним слоем на разделочную доску и заморозьте. После этого сложите их вместе.

Это поможет избежать слипания грибов.

Добавим, если вы не хочешь рисковать и опасаетесь сырых грибов, можно перед заморозкой их немного проварить. Лучше всего таким способом замораживать свежие грибы, потерявшие форму и красивый внешний вид.