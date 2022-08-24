ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти способы помогут заморозить грибы на зиму, чтобы сохранить их вкус и аромат

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 18:23
Эти способы помогут заморозить грибы на зиму, чтобы сохранить их вкус и аромат Как правильно замораживать грибы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Грибы - это всегда вкусно. Если вы собираете или покупаете грибы, то стоит сделать запасы на зиму. Для того, чтобы они точно не испортились, лучше всего их заморозить.

Каков основной принцип замораживания - читайте ниже.

Для сырой заморозки подходят маслята, боровики, опята, лисички, шампиньоны, белые. Такие грибочки после разморозки сохранят аромат, будут держать форму и украсят любое блюдо.

Так, перед тем как поместить дары леса на полку морозильной камеры, их следует очистить от грязи.

Мыть грибы не рекомендуется, стоит взять щетку или губку для мытья посуды. Грибы легко впитывают воду, которая в процессе замораживания станет льдом в морозилке.

Однако, если загрязнения значительные, допускается сполоснуть грибы под проточной водой, однако замачивать их не стоит.

Чтобы заморозить грибочки, вовсе не обязательно подвергать их дополнительной обработке в виде жарки или варки.

Можно рассортировать их по размеру: маленькие замораживать полностью, тогда как крупные грибы лучше разрезать.

Переложить грибы стоит в пакеты или контейнеры для заморозки и положить в морозилку.. Отметим, если грибы все же попали под воду, выложите их одним слоем на разделочную доску и заморозьте. После этого сложите их вместе.

Это поможет избежать слипания грибов.

Добавим, если вы не хочешь рисковать и опасаетесь сырых грибов, можно перед заморозкой их немного проварить. Лучше всего таким способом замораживать свежие грибы, потерявшие форму и красивый внешний вид.

Ранее мы сообщали, как правильно собирать грибы и не отравиться.

Также мы писали, что в Украине грибами из леса уже отравились 19 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
грибы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь