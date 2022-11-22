Ось яку частину холодильника ніхто не чистить: через це споживається більше електроенергії

Так, якщо на чорних спіралях накопичується багато бруду та пилу, то може збільшитись рахунок за електроенергію, оскільки це перешкоджає здатності холодильника охолоджуватися.

Також, якщо вчасно їх не очищати, то холодильник може зламатись. Тому бажано чистити цю частину приладу принаймні кожні 6 місяців.

Для того, щоб почистити решітки холодильника, необхідно:

Вимкнути холодильник з розетки;

Пропилососити пил на решітках, а потім м’якою щіткою зібрати весь бруд. Важливо робити це обережно;

Поверніть холодильник на місце і під'єднайте його до мережі;

Рекомендується повторювати це очищення кожні 6 місяців або частіше, особливо якщо у вас є домашні тварини.

Важливо пам’ятати, що між холодильником і стіною потрібно залишити простір.

Щоб холодильник добре працював, потрібно встановити правильну температуру, ідеальною буде 4°. Також не варто постійно уникати відкривати дверцята холодильника.

Якщо ви хочете приготувати страву, дістаньте всі необхідні продукти відразу. Чим більше ви відчиняєте дверцята, тим більше енергії витрачає ваш прилад для підтримки температури.

Також важливо знати, що не можна ставити гарячі страви в холодильник. Тоді прилад охолоджуватиметься довше та споживатиме більше енергії.

До того ж краще заповняти холодильник на 75%. Якщо він переповнений, то холодне повітря не зможе вільно циркулювати.