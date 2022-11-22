Вот какую часть холодильника никто не чистит: из-за этого потребляется больше электроэнергии

Так, если на черных спиралях накапливается много грязи и пыли, то может увеличиться счет за электроэнергию, поскольку это препятствует способности холодильника охлаждаться.

Также, если вовремя их не очищать, то холодильник может сломаться. Поэтому желательно чистить эту часть прибора по крайней мере каждые 6 месяцев.

Для того, чтобы почистить решетки холодильника, необходимо:

Выключить холодильник из розетки;

Пропылесосити пил на решетках, а затем мягкой щеткой собрать всю грязь. Важно делать это осторожно;

Поверните холодильник на место и подключите его к сети;

Рекомендуется повторять это очищение каждые 6 месяцев или чаще, особенно если у вас есть домашние животные.

Важно помнить, что между холодильником и стеной нужно оставить пространство.

Чтобы холодильник хорошо работал, нужно установить правильную температуру, идеальной будет 4°. Также не стоит постоянно избегать открывать дверцу холодильника.

Если вы хотите приготовить блюдо, возьмите все необходимые продукты сразу. Чем больше вы открываете дверцу, тем больше энергии тратит ваш прибор для поддержания температуры.

Также важно знать, что нельзя ставить горячие блюда в холодильник. Тогда прибор будет охлаждаться дольше и будет потреблять больше энергии.

К тому же, лучше заполнять холодильник на 75%. Если он переполнен, холодный воздух не сможет свободно циркулировать.