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Ці овочі та зелень варто висадити саме в травні, інакше будете без врожаю

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Субота 15 квітня 2023 12:18
Ці овочі та зелень варто висадити саме в травні, інакше будете без врожаю Яку розсаду можна висаджувати у травні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після завершення сезону дощів садово-городні роботи розпочнуться дуже активно, а всі рослини швидко підуть в ріст. Тому травень - це найкращий період для робіт із ґрунтом.

Що саме можна висаджувати в цей час - читайте нижче в матеріалі Styler.

Зелень

У травні можна зайнятися розсадою петрушки, базиліка, чебрецю, кропу, шавлії та цикорію. Вони добре переносять мінливу погоду, а ще не вимагають особливого догляду.

Висаджувати зелень найкраще тоді, коли температура ґрунту прогріється до 11-13 градусів. У повітрі це орієнтовно 14-15 градусів тепла. За тиждень після висадження на вашому столі вже з'явиться свіжа та ароматна зелень.

Овочі

З висадкою розсади потрібно бути дуже обережними та уважними, адже навіть найменша невідповідність умовам може погубити паростки. Тому підготуйте ґрунт, додайте в нього добрива, розпушіть землю.

У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картопля, часник, редис і кукурудзу. У другій половині місяця можна посадити баклажани, помідори та перець.

Крім того, у травні найчастіше садять картоплю. А ще садівники вважають, що останній місяць весни є найбільшим сприятливим для вирощування цибулі.

Ягоди

Малину та полуницю теж можна садити в травні. Грунт для них краще готувати у квітні, коли погода ще не стабілізувалася. Для того, щоб ягоди точно прижилися, скористайтеся цими порадами:

  • земля повинна бути з нейтральним змістом кислот.
  • уникайте вітрів.
  • забезпечте хороший доступ до сонячного світла.
  • не можна садити малину після помідорів, картоплі або полуниці.

Гарбузові

Якщо ви вирощуєте кавуни, гарбузи та дині, то травень - найліпший час для їх висадки. Робити це можна вже в перших числах травня.

Насіння кавуна можна садити, коли повітря прогрілося до 12 градусів. Щоб отримати хороший урожай гарбуза, садіть його після помідорів, картоплі, гороху або квасолі.

Перед посадкою дині в ґрунт, краще накрити його агроволокном за 2 тижні для прогріву землі.

Раніше ми розповідали, які овочі варто садити в теплицях, щоб отримати ранній врожай.

Ми також розповідали, яких помилок під час посадки картоплі не можна припускатися.

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