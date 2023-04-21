Вот когда нужно сажать овощи, чтобы получить большой урожай

Чтобы получить щедрый урожай овощей, следует знать, в какой период их лучше посадить. Срок посева зависит от влажности, температуры почвы и качества семян. Также не стоит забивать о правильном соседстве овощей, которое оказывает большое влияние на культуры.

Когда можно и нельзя сеять овощи - читайте на Styler ниже .

Народные приметы

Считается, что если на вербе появились котики, а на клумбах зацвели нарциссы, то пришло время сеять редис, капусту и салат.

А если зацвела бузина и черемуха - можно сажать картошку, холодов больше не будет.

Также согласно примете, лук следует посадить до того, как на реках заквакают лягушки. К тому же, если уже распустились вишни, то можно начинать сеять кукурузу и укроп, а с цветением яблонь сеять овес.

Кроме того, как только зацветет калина, можно высаживать помидоры, огурцы и тыкву.

Сеять на огороде нужно в правильном порядке

В первой половине апреля сеют зеленые культуры - пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу и горох.

Пророщенный картофель лучше высаживать, когда почва прогреется до 6-8 градусов тепла на глубине 10 см. Обычно это происходит в середине-конце апреля. В эти же сроки можно высевать семена помидоров в почву.

Теплолюбивые огурцы, фасоль, тыква и кукуруза подождут до мая - земля должна прогреться до 11-13 градусов.

Что после чего сажать

Важно знать, что столовая свекла и морковь хорошо растут после огурцов, капусты, раннего картофеля, кабачков и патиссонов. А огурцы лучше сажать после гороха, фасоли, капусты, помидоров. Капуста хорошо растет на грядке, где перед этим выращивали лук.

Самым первым после посева сходит горох - уже через 6 дней. Еще через день-два - кукуруза, огурцы, фасоль, редька. Через 10 дней прорастают капуста, щавель и свекла.

Дольше всего вылеживаются в земле укроп, петрушка и перец - до 16 дней.