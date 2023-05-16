Ось якими речами категорично не можна користуватись після закінчення терміну придатності

Зубна щітка

При правильному регулярному чищенні, зубна щітка набуде зношеного вигляду. Щетинки почнуть вилазити і плутатися через два місяці, а до третього таке чищення зубів стане марним.

Важливо пам'ятати, що зношена зубна щітка не зможе очистити зуби від нальоту та запобігти появі карієсу, тому міняти її потрібно кожні три місяці.

Сонцезахисний крем

На такому продукті завжди слід звертати увагу на маркування дати. Компоненти, відповідальні за блокування сонячних променів, слабшають з часом.

Після закінчення терміну придатності вони починають окислюватись і втрачати свої властивості. В результаті крем, який залишився, вже не зможе захистити від опіків і розвитку раку шкіри.

Контейнер для лінз

Попри використання розчину, що очищає, мікроби все одно залишаються на стінках контейнера. Бактерії, що накопичилися, згодом потрапляють на лінзи і можуть призвести до розвитку серйозних інфекційних захворювань.

Варто змінювати контейнер для лінз хоча б раз на три місяці

Помада

Помаду також рекомендують зберігати в прохолодному місці, щоб вона не починала блищати і набувати м’якої структури. Крім того, викинути її необхідно через пів року використання, адже коли ви фарбуєтеся, всі бактерії з губ переходять на стик, а потім навпаки.

Кремові косметичні засоби

Загалом, якщо консилер, тіні або рум’яна стають щільнішими за текстурою, негайно викидайте їх.

Кухонні дошки

Глибокі порізи від ножів практично неможливо очистити, тому вони стають будинком для багатьох бактерій. Пластикові кухонні дошки слід міняти хоча б раз на рік.

Найкраще замінити їх на дерев’яні - їхній термін зберігання довший, а порізи можна буде відшліфувати.