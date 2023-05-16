Вот какими вещами категорически нельзя пользоваться по истечении срока годности

Зубная щетка

При правильной регулярной чистке, зубная щетка приобретет изношенный вид. Щетинки начнут вылезать и путаться через два месяца, а к третьему такая чистка зубов станет бесполезной.

Важно помнить, что изношенная зубная щетка не сможет очистить зубы от налета и предотвратить появление кариеса, поэтому менять ее нужно каждые три месяца.

Солнцезащитный крем

На таком продукте всегда следует обращать внимание на маркировку даты. Компоненты, ответственные за блокировку солнечных лучей, ослабевают со временем.

По истечении срока годности они начинают окисляться и терять свои свойства. В результате оставшийся крем уже не сможет защитить от ожогов и развития рака кожи.

Контейнер для линз

Несмотря на использование очищающего раствора, микробы все равно остаются на стенках контейнера. Накопившиеся бактерии впоследствии попадают на линзы и могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний.

Следует менять контейнер для линз хотя бы раз в три месяца

Помада

Помаду также рекомендуют хранить в прохладном месте, чтобы она не начинала блестеть и приобретать мягкую структуру. Кроме того, выбросить ее необходимо через пол года использования, ведь когда вы краситесь, все бактерии из губ переходят на стык, а затем наоборот.

Кремовые косметические средства

В общем, если консилер, тени или румяна становятся плотной текстуры, немедленно выбрасывайте их.

Кухонные доски

Глубокие порезы от ножей практически невозможно очистить, потому они становятся домом для многих бактерий. Пластиковые кухонные доски следует менять хотя бы раз в год.

Лучше всего заменить их на деревянные - их срок хранения длиннее, а порезы можно будет отшлифовать.