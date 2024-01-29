Ось в яких випадках категорично не можна використовувати водопровідну воду

Вода, що ллється з-під крана, вважається малопридатною для пиття та приготування їжі. Існують ситуації, пов’язані зі здоров’ям, коли в жодному разі не можна використовувати водопровідну воду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

У чому небезпека

Сімейний лікар зі США Джен Кодл розповіла, що водопровідна вода може викликати потенційно серйозні інфекції, якщо її використовувати в неправильних ситуаціях.

Зокрема, в багатьох країнах водопровідна вода безпечна для пиття, але варто двічі подумати, перш ніж використовувати її для очищення певних частин тіла або певних предметів домашнього вжитку.

Коли не можна використовувати

Полоскання носа

За словами лікаря, водопровідну воду небезпечно використовувати для полоскання носа, оскільки вона недостатньо фільтрується й очищається.

"Деяка водопровідна вода насправді містить низький рівень мікроорганізмів, які можуть спричинити потенційно серйозні інфекції", - сказала вона.

Коли потрібно промити носа, то краще використовувати тільки дистильовану або попередньо кип’ячену воду.

Очі

У водопровідній воді міститься безліч різних мікробів, які можуть спричинити очні інфекції.

Лікарка зазначила, що не варто використовувати водопровідну воду для контактних лінз, які слід очищати і дезінфікувати тільки за допомогою комерційних стерильних розчинів.

Зволожувачі повітря

Такі пристрої додають вологу в повітря, щоб запобігти сухості, яка може спричинити подразнення в багатьох частинах тіла.

Джен Кодл зазначила, що найкраще дотримуватися інструкцій на упаковці. Однак, в зволожувачах краще використовувати дистильовану воду.

Як зрозуміти, що вода придатна для вживання

У деяких випадках воду не можна очищувати самостійно і тим паче вживати.

Тому перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом: