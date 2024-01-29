Вот в каких случаях категорически нельзя использовать водопроводную воду

Льющаяся из-под крана вода считается малопригодной для питья и приготовления пищи. Существуют ситуации, связанные со здоровьем, когда ни в коем случае нельзя использовать водопроводную воду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

В чем опасность

Семейный врач из США Джен Кодл рассказала, что водопроводная вода может вызвать потенциально серьезные инфекции, если ее использовать в неправильных ситуациях.

В частности, во многих странах водопроводная вода безопасна для питья, но следует дважды подумать, прежде чем использовать ее для очищения определенных частей тела или определенных предметов домашнего обихода.

Когда нельзя использовать

Полоскание носа

По словам врача, водопроводную воду опасно использовать для полоскания носа, поскольку она недостаточно фильтруется и очищается.

"Некоторая водопроводная вода на самом деле содержит низкий уровень микроорганизмов, которые могут вызвать потенциально серьезные инфекции", - сказала она.

Когда нужно промыть нос, лучше использовать только дистиллированную или предварительно кипяченую воду.

Глаза

В водопроводной воде содержится множество различных микробов, которые могут вызвать глазные инфекции.

Врач отметила, что не стоит использовать водопроводную воду для контактных линз, которые следует очищать и дезинфицировать только с помощью коммерческих стерильных растворов.

Увлажнители воздуха

Такие устройства добавляют влагу в воздух, чтобы предотвратить сухость, которая может вызвать раздражение во многих частях тела.

Джен Кодл отметила, что лучше следовать инструкциям на упаковке. Однако в увлажнителях лучше использовать дистиллированную воду.

Как понять, что вода пригодна для употребления

В некоторых случаях воду нельзя очищать самостоятельно и тем более употреблять.

Поэтому перед очисткой воду нужно оценить по цвету и запаху: